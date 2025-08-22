HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türk Yıldızları'nın Bitlis'teki gösterisi nefes kesti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti. 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'ndaki etkinliğin ilk gününde Türk Yıldızları'nın gösterisini heyecanla izleyen vatandaşlar, jetlerin yaptıkları alçak uçuş ve akrobasi gösterilerini alkışladı.

Türk Yıldızları'nın Bitlis'teki gösterisi nefes kesti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler, Türk Yıldızları'nın gösterisi ile başladı.

Türk Yıldızları nın Bitlis teki gösterisi nefes kesti 1

1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'ndaki etkinliğin ilk gününde Türk Yıldızları'nın gösterisini heyecanla izleyen vatandaşlar, jetlerin yaptıkları alçak uçuş ve akrobasi gösterilerini alkışladı.

Türk Yıldızları nın Bitlis teki gösterisi nefes kesti 2

"GÖRÜLMEYE DEĞERDİ, ZEVKLE İZLEDİK"

Vatandaşlar gösterileri cep telefonlarıyla da kaydetti. Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Şahin Şerefoğlu, "Bu yıl Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde Türk Yıldızları'nın yapmış olduğu gösteri gerçekten görülmeye değerdi, zevkle izledik. Gerçekten harika bir gösteri oldu ve insanlar çok mutlu oldu bunu izlerken. Emeklerine sağlık" dedi.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yumaklı, belediyeleri su yönetimi konusunda uyardıBakan Yumaklı, belediyeleri su yönetimi konusunda uyardı
Pendik'te madde bağımlısının çığlığı ekipleri harekete geçirdiPendik'te madde bağımlısının çığlığı ekipleri harekete geçirdi

Anahtar Kelimeler:
Bitlis Türk Yıldızları gösteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Trump: "Savaşı çözeriz diye düşünmüştüm ama çok fazla öfke var"

Trump: "Savaşı çözeriz diye düşünmüştüm ama çok fazla öfke var"

Kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı

Kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı

Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı için faiz indirimi sinyali: "Risk dengesi değişiyor"

Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı için faiz indirimi sinyali: "Risk dengesi değişiyor"

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

AK Parti ve MHP'yi de dışlamamak için arayacağız

AK Parti ve MHP'yi de dışlamamak için arayacağız

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.