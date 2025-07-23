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Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ın kullanılabildiği yerli uygulama NEXT Teknofest Sosyal, App Store'da en popüler sosyal ağ uygulaması oldu

Yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal, App Store uygulamasında "Sosyal Ağ (Social Networking)" kategorisindeki en popüler uygulamalar listesinde zirveye yerleşti.

Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ın kullanılabildiği yerli uygulama NEXT Teknofest Sosyal, App Store'da en popüler sosyal ağ uygulaması oldu

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "Sosyal Ağ" kategorisinde yer alan ücretsiz uygulamalar listesinde yerli sosyal ağ NEXT Teknofest Sosyal, son dönemde en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

Kullanıcıların son dönemdeki ilgisini gösteren sıralamada ikinci sırada Telegram, üçüncü sırada Facebook, dördüncü sırada OmeTV ve beşinci sırada sosyal etkinlik odaklı uygulama event app yer aldı.

NEXT TEKNOFEST SOSYAL NEDİR?

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı yerli bir sosyal medya platformu olan NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya App Store Teknofest
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