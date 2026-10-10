Türkeli’de palamutun adeti 50 liraya düştü

Sinop’un Türkeli ilçesinde gece saatlerinde denize açılan yerli balıkçıların avladığı palamut balık tezgâhlarında yerini aldı. Tanesi TL’den satışa sunulan palamut, uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekti.
Son günlerde palamut avında yaşanan hareketlilik, fiyatlara da yansıdı. İlçede balıkçılık yapan yerli balıkçıların gece saatlerinde gerçekleştirdiği avın ardından tezgâhlara getirilen palamut, vatandaşlara uygun fiyatla balık tüketme imkânı sundu.
Türkeli’de palamutun adetinin 50 TL’den satışa sunulması, balık severlerin yüzünü güldürdü.
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