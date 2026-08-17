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Türker Ertük gözaltına alındı

Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ertürk, gözaltına alındı.

Türker Ertük gözaltına alındı
Melih Kadir Yılmaz

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Ertürk hakkında sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeler nazara alınarak resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TÜRKER ERTÜRK GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla hakkında soruşturma başlatılan Türker Ertürk gözaltına alındı.

NE DEMİŞTİ?

Türker Ertürk söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bakın artık iktidar değişecek; ama acılı ama acısız. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Onun için Yüksek Seçim Kurulu’nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkecek.”

TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?

1957 yılında Trabzon'da doğan Ertürk, ilköğrenimini İstanbul'da, orta öğrenimini ise Ankara ve Trabzon'da tamamladı.
1971'de Heybeliada'da bulunan Deniz Lisesine başladı. Lise ve müteakiben o zaman yine Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu mezuniyetinin ardından, 1979 yılında subay olarak donanma saflarına katılan Türker Ertürk, 15 sene gemilerde çalıştı. Binbaşı rütbesinde Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, Yarbay rütbesinde Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, Albay rütbesinde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yapmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı soruşturma
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