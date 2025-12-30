HABER

Türkiye 1 Ocak’ta Gazze için tek yürek olacak! TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: "Bu eylemlerle beraber bu sessizliği yırtıp atalım"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, katıldığı canlı yayında, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Gazze yürüyüşüyle ilgili açıklamalar yaptı. Yürüyüşe bütün vatandaşları davet eden Beşinci, "Katil İsrail’in en güçlü silahı kamuoyundaki sessizlik. Burada da biz diyoruz ki bu eylemlerle beraber bu sessizliği yırtıp atalım. Bu sürecin en büyük takipçisi yine sivil insanlar olsun" dedi. Beşinci, "Spor kulüplerine de çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarını davet ettiler" dedi.

Metin Yamaner

ürkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk oldu. Beşinci, Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe bütün vatandaşları tv100 ekranlarında davet etti.

GAZZE’DE YAVAŞLATILMIŞ SOYKIRIM DEVAM EDİYOR”

Yürüyüşe ilişkin dikkat çeken açıklamalara yer veren Beşinci şu ifadelere yer verdi; “Öncelikle bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. İsrail’in önüne geçilmezse bu coğrafyada yapmak istedikleri belli. Ateşkes sürecinden önce ki boyutuyla ve sonrası boyutunu ayıracak olursak biz buna yavaşlatılmış soykırım diyoruz. Belki öncesinde günde 700- 800 sivil halk öldürülürken bugünlerde günde 60-70 sivil insan katlediliyor. Ama katlediliyor. 1082 hasta temel tıbbı ihtiyaçlara erişemediği için hayatını kaybetti sadece bu süreçte.

“210 BİN TON BOMBA ATILDI”

Bugüne kadar girmesi gereken 42 bin yardım tırı yerine sadece 13 bine yakın yardım tırı girebildi. Bunların çoğu da sınır kapılarında bekletilerek girdi. Bu süreçte yaklaşık 45 bin Filistinli ampute oldu. Şehrin yüzde 87’si yıkıldı. Sürecin tamamında 75 bin sivil hayatını kaybetti. 210 bin ton bomba atıldı”

NEDEN 1 OCAK TARİHİ SEÇİLDİ?

Beşinci yürüyüşün neden 1 Ocak tarihinde yapıldığını şu ifadeler ile anlattı; “1 Ocak önemli bir tarih çünkü tüm dünya yeni bir yıla giriyor. Bizde bu soykırıma şahitlik ettiğimiz için yeni yıla böyle girilemez diyoruz. Çocuk çoluk katledilirken yeni bir yıla böyle giremeyiz. Dünya dursun, Dünya duysun diyoruz aslında. Biz yeni yılın sabahında dünyayı uyandırırken Türkiye’den vereceğimiz güçlü mesaj ile uyandıralım.

“BERABER BU SESSİZLİĞİ YIRTIP ATALIM”

Çünkü şu anda katil İsrail en büyük güç olarak kamuoyunu kullanıyor. En güçlü silahı kamuoyundaki sessizlik. Ateşkes sürecinde ortaya 20 madde atıldı ve şu anda fiilen neredeyse tamamı ihlal ediliyor. 813 ihlal var. 2600 tamamen sicilden silindi. 5 bin aileden sadece tek bir kişi aileden kaldı. İnanılmaz bir süreç yaşanıyor. Gelinen süreçte kamuoyunun zayıflanması, Filistin gündeminin özellikle dünya hakları tarafından alta doğru sürüklenmesi ve devamında katil İsrail’in yapmak istediği soykırımın adım adım bir mekanizma gibi ilerlemesi. Burada da biz diyoruz ki bu eylemlerle beraber bu sessizliği yırtıp atalım.

“SÜRECİN EN BÜYÜK TAKİPÇİSİ SİVİL İNİSİYATİF OLMALI”

Bu sürecin en büyük takipçisi yine sivil insanlar olsun diyoruz. Dolayısıyla bu ateşkes sürecinde ortaya atılan 20 maddelerin sahada fiilen uygulanabilmesi için bizlerin takipçi, gözlemci olması gerekiyor. Aksi takdirde katil İsrail ve onun işbirlikçileri adım adım sürece devam ediyor.

Bu süre zarfında Netanyahu onun suçlu askerleri adil bir mekanizma önünde yargılanmadı. Neden yargılanmadı? İnsan hakları beyannamesinde ortaya atılan bütün kavramlar Gazze topraklarında işgal edildi. Şu anda oradaki insanlar açlıkla, soğukla, yoklukla hayatlarını kaybediyor.

"O TARİHİN BİZDEKİ BÜYÜLÜ TARAFI BU"

Gazze’yi bu kadar hissetmemiz gereken bir dönemdeyiz. Aslında 1 Ocak eylemiyle beraber günün takvimin ötesinde bir vaziyet var. 21. Yüzyılda insanlar barbarca öldürülüyor. Bizde yeni yıla böyle giremeyiz. O tarihin bizdeki büyülü tarafı bu. Tabi ki akşamında yeni yılı kutlayanlar da vardır ama sabahında bu eyleme katılabilirler."

4 BÜYÜK KULÜP GAZZE İÇİN YÜRÜYECEK

Beşinci sözlerine şu ifadeler ile devam etti; "Bu noktada ben spor kulüplerine de çok teşekkür ediyorum. Çağrımız yankı buldu onlarda taraftarlarını davet ettiler, basın toplantısına geldiler, açıklamalarda bulundular. Filistin en temel insani bir meseledir diyerek bu çağrıyı yaptılar.

Basın mensularımız da çok duyarlı. Basın lansmanına çıktığımız zaman inanılmaz bir tablo vardı. Filistin konusunda bizim milletimiz çok başka. O bu şu demeden herkes geliyor. Temelde insani bir mesele olarak görüyorlar. din, dil, ırk farketmeksizin herkes bu konuya destek oluyor bizde bu konuda hiç zorlanmıyoruz. Sivil vatandaş olarak, sivil inisiyatif olarak bize hiç mi sorumluluk düşmüyor? Hep başkası mı suçlu? Bizim de vazifemiz gerektiği yerde ses yükseltmek, Filistin halkının veya da mağdur ve mazlum coğrafyaların hakkını haykırmak. O gün orada bulunacağımız 1-2 saat bizler için çok kıymetli."

Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze TÜGVA
