Türkiye Ayşe Tokyaz cinayetini konuşuyor! Ön otopsi raporu ortaya çıktı: "'Ölüm katılığını' hesaba katmamış"

Ekol TV'ye konuşan Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba, Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katil Cemil Koç'un bazı şeyleri hesaba katmadığını söyleyen Kurtbaba, ön otopsi raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

TIRNAK DETAYI

Kurtbaba'nın ifadeleri şu şekilde:

"Şüpheli kişi hep aileleri uzakta olan kişileri tercih ediyor. Özbek asıllı hanımefendide bu olaya benzer çok fazla detay var. Aralarındaki kavga olaylarını biliyor. Ve yüksekten düşme sonucu bu Özbek asıllı hanımefendinin ölümü gerçekleşiyor.

Bununla ilgili yapılan tahakkuklarda bir darp olayının olduğu ve şüpheli kişinin tırnak içlerinde bir boğuşma olduğunu gösteren bir emare bulunuyor. Tırnak içlerinde hanımefendinin tırnak aralarında bu kişiye ait doku izleri bulunup oradan DNA'sını tespit ediyorlar. Ve buradaki süreç devam ediyor. Haftada bir imza veriyor bununla ilgili.

Normal şartlarda yüksekten düşmeler en zor çözülen cinayetlerdir. Bu tür kişilerin beraber olduğu insanları herhangi bir durumda öldürme teşebbüsünde bu yolu seçtiklerini defalarca gördük.

"ÖLÜM KATILIĞI"

Bir insan birisini öldürürse ‘öldürme içgüdüsü’ gelişiyor. Birinin canına kıyıp bundan kurtulan bir kişi mutlaka ikincisini arayacaktır. Bundan da kurtulmuş olsaydı bir kadını daha öldürürdü.

Cenaze olduktan sonra evreleri vardır. Bir ölüm morluğu oluşur. Daha sonra ölüm katılığı geçirir. Ölüm katılığı oluşan bir kişiyi siz valize koyamazsınız. Bunu hesaplayamadığı için katilin cesedi valize koyma şansı ortadan kalktı.

DARP İZLERİ VE YÜZ BÖLGESİNDE KIRIKLAR...

Adli Tıp’ın ilk raporlarında darp izleri ve yüz bölgesinde kırıklar mevcut. Ciddi bir şekilde yumruklayarak darbettiğini gösteriyor bunlar. Masa kenarlarında, yorganda kan izi bulunmuş.

EVİ BOYAMIŞLAR

Polis kriminal laboratuvarımızda luminol çalışma dediğimiz bir çalışma sistemi var. Evin boyanmış olduğu da anlaşıldı. Çok hızlı hareket edildi. Cenazenin bulunması, delillerin yok olmaması açısından mükemmel bir zamanlama."