Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Katil ile konuşmasının ses kaydı ortaya çıktı: "Her şeyi satırı satırına biliyorum"

Türkiye, Ayşe Tokyaz'ın canice öldürülmesini konuşuyor. Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili, katil sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı.

"SENİN VERDİĞİN İFADEYİ SATIRI SATIRINA BİLİYORUM"

Show Haber'in yayımladığı haberde, canice katledilen 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz ile telefonda konuşan katilin, "Senin verdiğin ifadeyi satırı satırına biliyorum" diyerek genç kızı tehdit etmesi ses kaydına yansıdı.

"Değişik değişik ifadeler verip, şöyle böyle..." diyen katile, Esra Tokyaz'ın "Siz benim ifadelerimi nereden biliyorsunuz?" diye sorması üzerine aldığı cevap dehşete düşürdü; "Ben her şeyi biliyorum zaten sen merak etme. Senin verdiğin ifadeyi satırı satırına biliyorum."

2 YIL ÖNCE DE ESKİ SEVGİLİSİ ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLMÜŞTÜ

Bütün Türkiye, vahşice katledilen Ayşe Tokyaz cinayetini konuşurken, katil Cemil Koç ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Katil zanlısı eski polis memuru Cemil Koç, iki yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski sevgilisi için de ifade verecek.

Koç, 2 yıl önce Diyarbakır'da 6. kattan düşerek hayatını kaybeden eski sevgilisini de öldürmekle suçlanıyor.

CEMİL KOÇ'A CESEDİ TAŞIMASINDA YARDIM EDEN FİRARİ YAKALANDI

Ayşe Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç'a taşımasında yardım eden ve firari olarak aranan Oğuz K. (55) yakalandı.

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili sevgilisi eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayetin ardından şüpheli Cemil Koç'un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K., gözaltına alındı. 55 yaşındaki şüphelinin 20 suç kaydı olduğu öğrenildi