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  4. Türkiye bunu da gördü! Özel hastanede skandal... Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı

Türkiye bunu da gördü! Özel hastanede skandal... Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2025 07:01
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Geçtiğimiz dönemde hem yenidoğan çetesi hem de özel hastanelerdeki bazı ihmaller sağlıkla ilgili endişeleri artırmıştı. Bir skandalın görüntüsü daha ortaya çıktı. İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo yapılacak hasta ile muhasebecinin ameliyat masasındaki pazarlığı kan dondurdu. Üstelik muhasebecinin hiçbir önlem almadan ameliyatın gerçekleşeceği yere kadar girmesi ihmallerin önemsenmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye bunu da gördü! Özel hastanede skandal... Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu üç damarının tıkalı olduğunu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

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HASTALARLA TEMİZLİK GÖREVLİLERİ İLGİLENDİ

İddiaya göre hastanede doktor-hemşireler yerine temizlik görevlilerinin hastalarla ilgilendiğini fark eden B.T., tedaviyi kabul etmedi. Ancak doktorların kalp krizi riski olduğunu söylemesi üzerine yatış yapılarak anjiyoya alındı.

AMELİYAT MASASINDA MUHSABECİDEN PAZARLIK

Anjiyo kararının ardından B.T.'nin ameliyat masasında karşılaştığı manzara akıllara durgunluk verdi. B.T., anjiyo sırasında hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek kendisiyle stent fiyatlarını konuştuğunu iddia etti.

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50 BİN LİRA TALEP EDİLDİ

Sözcü TV'de yayınlanan Uğur Dündar ile Arena programında aktarılan görüntülerde, muhasebecinin "15'e 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü. Ancak durum bununla kalmadı; B.T., en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini, ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi.

BİR DE NAKİT ÇALIŞIYORLAR

Öte yandan B.T., muhasebecinin hiçbir koruyucu ekipman giymeden odaya girdiğini ve aynı hastanede o gün gelen herkese benzer işlemler yapıldığını öne sürdü. B.T., tüm ödemelerin nakit olarak alındığını ve bu yöntemin, yapılan işlemlerle ilgili şikayet edilmesini engellemek için uygulandığını iddia etti.

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'KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL'

Ortaya çıkan skandal görüntüleri utanç verici olarak yorumlayan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, "Anjiyo masasındaki bir hastaya bunu söyleyemezsiniz. Hastanın o anda sağlıklı bir karar verme durumu olamaz. Bu, ne tıbbi açıdan ne de hukuki açıdan kabul edilebilir bir durum değildir" değerlendirmesi yaptı.

"ÇOK CİDDİ İHLALLER SÖZ KONUSU"

Durumun yasal olarak da suç teşkil ettiğini belirten Küçükosmanoğlu, "Bu olay mevzuata aykırıdır. Burada çok ciddi etik ve hukuki ihlaller söz konusu" dedi.

Küçükosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

  • Özel hastanelerde ilave ücretin ne kadar olacağı, 5510 sayılı yasada belirtilmiştir. Özel hastanelerde alınabilecek ilave ücret, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki fiyatın %200'ünü aşamaz. Ayrıca bazı hizmetler için ilave ücret alınması yasaktır.

  • Mevzuatta olmayan bir ücret talep ediliyor. Bunun yanında, hekimlik uygulaması açısından da ciddi bir hata söz konusu. Oradaki ekibin lideri olan hekimin, böyle bir şeye kesinlikle izin vermemesi gerekirdi.
Anahtar Kelimeler:
Muhasebeci anjiyo ameliyat özel hastane
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