Türkiye çıkacak kararı bekliyor! Bela okuyup isyan etti: 'Bunlara idam gerek'

Türkiye'yi uzun süre gözyaşına boğan Kartalkaya'daki faciada kritik duruşmaya gelindi. Kararın beklendiği davada damadı Kıvanç, kızı Burcu ve torunlarını kaybeden Şaban Filiz, "Bunlara idam gerekir" derken yangında çocukları Nehir ve Doruk'u kaybeden acılı anne Duygu Can ise, "Allah hepinizin belasını versin. Ben babaların ahına güveniyorum. Öbür dünyada ellerimiz iki yakanızda olacak" ifadelerini kullandı.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında 2 çocuğunu kaybeden anne Duygu Can, "Sizler çocuk katilisiniz. Ben kızımı yıkarken üstünü örttüm, oğlumu yıkarken gözüne su kaçmasın diye yıkamadım" derken; kızı, damadı ve iki torununu kaybeden Şaban Filiz, sanıklar için "Bunlara idam gerekir" dedi. Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü celsesinin ikinci oturumunda da esasa ilişkin tarafların beyanları alınmaya devam ediliyor.

"BENİM KIYAMETİM KOPTU"

Ağabeyi Kıvanç, eşi Burcu ile yeğenleri Kerem, Pelin Güngör'ü kaybeden Gözdem Güngör Derin, "Benim kıyametim 21 Ocak'ta koptu. Bize bunu yaşattılar. Emsal ve asrın kararını bekliyorum. Günümüzü gece yaptınız. Siz de gün yüzü göremeyeceksiniz. Rahat rahat gezemeyeceksiniz. Son nefesinize kadar nefesim ensenizde olacak" dedi.

"BUNLARA İDAM GEREKİR"

Yangın faciasında damadı Kıvanç, kızı Burcu ve torunlarını kaybeden Şaban Filiz, "4 evladımı kaybettim. Kızımı damadımı 2 torunumu. Hayalleri vardı. Çocuklarımın yaşam haklarını ellerinden aldılar. Bir kahraman çıkmadı mı? Yangını kim yönetti. Şirketin sahibi Halit Ergül, sen neredeydin? Bunlara idam gerekir, olası kast değil değil" diye konuştu.

"ALLAH HEPİNİZİN BELASINI VERSİN"

Yangında çocukları Nehir ve Doruk'u kaybeden acılı anne Duygu Can, "Bu dava bir is kokusu davası. Sizler çocuk katilisiniz. 36 çocuğun ve 78 kişinin katilisiniz. Elif Aras, sen çocuğunu üşümesin diye üstünü giydirdin ya, ben kızımı yıkarken üstünü örttüm. Oğlumu yıkarken gözünü yıkamadım su kaçmasın diye. Oğlum sevmez gözüne su kaçmasını. Allah hepinizin belasını versin. Ben babaların ahına güveniyorum. Öbür dünyada da iki yakanızda olacak ellerimiz" şeklinde konuştu.
Diğer müşteki ve müşteki avukatlarının beyanları alındı. Verilen aranın ardından sanıkların esasa ilişkin beyanları alınacak.

KARARIN ÇIKMASI BEKLENİYOR

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kaydedilen duruşmanın ikinci gününde, taraflar esasa ilişkin savunmalarını yapıyor. Kararın bu duruşmada çıkması bekleniyor.Kaynak: İHABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

