Türkiye’de 19,5 milyon kişi hiç evlenmedi! Gençlerin cevabı gündem oldu

Türkiye genelinde evlenme çağında olup bugüne kadar hiç evlenmeyenlerin sayısı 19 milyon 485 bin 977’ye ulaştı. Artan rakamlar, gençlerin evlilikten neden uzaklaştığı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Yanıt ise bu kez doğrudan gençlerden geldi.

Sedef Karatay

Türkiye’de evlenme çağında olup hiç evlenmeyenlerin sayısı 19 milyon 485 bin 977’ye ulaştı. Açıklanan rakamlar, özellikle genç nüfus arasında evliliğin giderek ötelenen bir tercih haline geldiğini ortaya koydu.

"EVLENMEK HAYAL OLDU"

Gençlere sosyal medya üzerinden "Neden evlenmiyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Gelen yanıtlar, ekonomik sıkıntıların evlilik kararındaki belirleyici rolünü açıkça ortaya koydu. Çok sayıda genç, mevcut şartlarda evlenmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

GEÇİM DERDİ İLK SIRADA!

Yorumlarda en sık dile getirilen gerekçe geçim sıkıntısı oldu. Bir kullanıcı, "Gençler yaşayacak parayı bulamıyor, ne evlenmesi" ifadelerini kullanırken, bir diğeri ise ekonomik tabloyu şu sözlerle özetledi: "Evlenmek mi? Önce bir ev alabilelim bakalım, kirayı zor ödüyoruz."

KİRA, HAYAT PAHALILIĞI VE GELECEK KAYGISI ÖN PLANDA

Yükselen kira fiyatları, düğün masrafları ve temel yaşam giderleri gençlerin gelecek planlarını ertelemesine neden oluyor.

"Nasıl evlenilsin?" ve "Para mı var?" şeklindeki kısa ama çarpıcı yorumlar, içinde bulunulan tabloyu gözler önüne serdi.

EVLİLİK YERİNE HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Uzmanlara göre gençler artık evlilik planı yapmaktan önce ekonomik olarak ayakta kalmaya çalışıyor. Barınma, iş güvencesi ve temel ihtiyaçlara erişim konusundaki belirsizlikler, evliliği birçok genç için ulaşılması zor bir hedef haline getiriyor.

