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Türkiye'de 20 gün gecikmeli yetişti, ilk olarak Dubai'ye gönderildi! Eriğin kilosu 3.000 TL'ye dayandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.03.2025 14:17
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Silifke’de sezonun ilk erikleri hasat edildi! Soğuk hava nedeniyle 20 gün geciken örtü altı erik hasadında üreticiler ilk mahsullerini topladı. Fiyatı dudak uçuklatan erikler, büyük talep görüyor. İlk ürünler özel paketlerle yurt dışına gönderilmeye başlandı.

Türkiye'de 20 gün gecikmeli yetişti, ilk olarak Dubai'ye gönderildi! Eriğin kilosu 3.000 TL'ye dayandı

Silifke ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde örtü altı erik hasadı, soğuk hava nedeniyle 20 gün geç başladı. İlk hasatta üreticiler 10 kilo erik topladı. Yaklaşık 100 dönümlük örtü altı seralardan toplanan erkenci erikler, 100 gramlık paketlere konularak hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderildi.

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20 GÜN GECİKEN ERİĞİN İLK HASADI DUBAİ'YE

20 gün gecikmeli hasat edilen erikler, Mersin'den Dubai'ye gönderildi. Dubai'ye giden erikler iç piyasada erik bırakmadı. Arz eksikliği ve ilk hasadın yeni olmasından dolayı erik fiyatları cep yaktı. Bu fiyatlarla erik almak hayal olurken, almak isteyenlerde Dubai'ye gönderilen eriklerden dolayı arzın eksikliğinden erik alamaz oldu.

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"ŞUANDA FİYATLAR 2.500 TL ARASINDA SEYREDİYOR"

Geçtiğimiz günlerde 5 bin TL'yi aşan erik fiyatları, Mersin’de yapılan yeni hasatla birlikte 3 bin TL seviyelerine geriledi. Ancak fiyatların halen yüksek olduğu belirtiliyor.

Tüccar Cihan Kaplan, Mersin’de toplanan eriklerin başta büyükşehirlere ve yurt dışındaki Dubai ile Katar’a ihraç edildiğini söyledi. Kaplan, “Normal şartlarda hasat zamanında gerçekleşseydi fiyatlar 5 bin 500 TL’ye kadar çıkabilirdi. Ancak şu an fiyatlar 2 bin ile 2 bin 250 TL arasında seyrediyor. Yine de fiyatlardan memnunuz” dedi.

(DHA)

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erik Mersin Katar Dubai fiyat hasat
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