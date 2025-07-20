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Türkiye'de bir ilke imza attı: Bakır Rölyef Sanatı ile şehitlerin hatırası yaşatılıyor

Bakır Rölyef Sanatçısı Necmeddin Sadıkoğlu, 13 farklı şehirden şehit mezarlarından aldığı topraklarla oluşturduğu anlamlı bir projeye imza attı. Şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla hazırladığı Türk bayrağı tablosunda, özel bir boya tasarımıyla toprakları bir araya getiren Sadıkoğlu, bu eserle hem sanatı hem de vatan sevgisini buluşturdu. Türkiye’de ilk ve tek olan Bakır Rölyef Hat Sanatı ile hazırladığı eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Türkiye'de bir ilke imza attı: Bakır Rölyef Sanatı ile şehitlerin hatırası yaşatılıyor

Bakır Rölyef Sanatçısı Necmeddin Sadıkoğlu, şehitlerin hatırasını yaşatmak için bir ilke imza attı. Türkiye'de 13 farklı şehirden 13 şehit yakını ile iletişime geçen sanatçı Sadıkoğlu, şehitlerin mezar topraklarını alarak Türk bayrağı projesini hayata geçirdi. Sadıkoğlu, şehitlerden aldığı toprakları bir araya getirerek 100 yıl orijinalliğini koruyacak bir boya tasarımıyla Türk bayrağı tablosu oluşturdu.

Türkiye de bir ilke imza attı: Bakır Rölyef Sanatı ile şehitlerin hatırası yaşatılıyor 1

Bunun yanı sıra Türkiye'de ilk ve tek Bakır Rölyef Hat Sanatı ile yaptığı tabloların sergisini sanatseverlere sergiledi. Etkinliğe Bakır Rölyef Sanatçısı Necmeddin Sadıkoğlu, Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Özkan, Saimekadın Merkez Camii imamı Mustafa Karatepe ve şehit yakınları katıldı. Sergiden önce Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye de bir ilke imza attı: Bakır Rölyef Sanatı ile şehitlerin hatırası yaşatılıyor 2

"KİMYA MÜHENDİSLERİMİZLE BİRLİKTE BU BAYRAĞIMIZI YAPTIK"

Sadıkoğlu, şehitlerin topraklarından yapılan Türk bayrağını yapmak için birçok kişiyle beraber çalıştığını ve bu projenin gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada toplanmamızdaki amaç Türkiye'nin 13 farklı bölgesinden 13 şehidimizin kabir toprakları şehit ailelerimiz tarafından bana gönderildi ve Türk bayrağı yaptım. Projemizi anlattım ve hepsi de olumlu karşıladı. Kargo ile Türkiye'nin değişik illerinden bana gönderdiler. Hepsini kimya mühendislerimizle birlikte oturarak yaklaşık 2-3 aylık bir çalışmanın sonucunda yaptık. Şu anda bayrağımızı hep birlikte sergileyeceğiz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Bayrak uğrunda ölen varsa vatandır" diye konuştu.

Türkiye de bir ilke imza attı: Bakır Rölyef Sanatı ile şehitlerin hatırası yaşatılıyor 3

"ŞEHİTLERİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

Serginin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan ve şehitlerin hatırasını bir ömür boyunca yaşatmak istediklerini ifade eden Umut Özkan ise, "Bu vatanı bize hediye eden değerli şehitlerimize çok şey borçluyuz. Onlara bin kez teşekkür etsek azdır. Tüm şehit ailelerine saygı sunuyoruz. Gazilerimize Allah'tan selamet diliyoruz. Sağlık, sıhhat diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye de bir ilke imza attı: Bakır Rölyef Sanatı ile şehitlerin hatırası yaşatılıyor 4

"MİLLET BİR TANEDİR, BÖLÜNEMEZ"

Sergiyi gezen bir vatandaş ise tüm Türkiye olarak tek yürek olmaktan gurur duyduğunu ve vatanın bölünemez olduğunu belirterek, "Vatan, millet, ülke deyince tüm toplum olarak tek yürek olmaktan mutluluk duyuyorum. Millet bir tanedir parçalanmaz, bölünemez. Vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan dinmez. Bu kadar basit" şeklinde konuştu.

Türkiye de bir ilke imza attı: Bakır Rölyef Sanatı ile şehitlerin hatırası yaşatılıyor 5

"ŞEHİT TOPRAKLARINDAN OLUŞMUŞ BAYRAĞI GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ"

Sergiyi çok beğendiğini ve şehit topraklarından yapılmış bayrağı gördüğünde hissettiği mutluluğu ifade eden 15 Temmuz şehidi polis memuru Fırat Bulut'un kayınpederi olan Mevlüt İlhan Duruoğlu ise "Şehit topraklarından oluşmuş bayrak heyecan verici. Onu görmek, diğer sanat ürünlerini görmek de mutluluk verici bir olay oldu. Şehitlerimizi anmanın fırsatını bize sunduğu için Necmeddin Bey'e teşekkür ederiz" dedi.

Türkiye de bir ilke imza attı: Bakır Rölyef Sanatı ile şehitlerin hatırası yaşatılıyor 6

Türkiye de bir ilke imza attı: Bakır Rölyef Sanatı ile şehitlerin hatırası yaşatılıyor 7

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türk bayrağı sanatçı
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