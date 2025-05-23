Türkiye'de Depozito Yönetim Sistemi'yle yılda 25 milyar atığın toplanması hedefleniyor

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki atık toplama merkezinde incelemelerde bulunan Pirinççi, AA muhabirine, DOA'nın (Depozitosu Olan Ambalajlar), Depozito Yönetim Sistemi'nin markası olduğunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Türkiye'de üretilen şişelerin geri dönüşüme kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Atık şişelerin çöp yerine ham madde olarak değerlendirileceğini ve sisteme yeniden kazandırılacağını anlatan Pirinççi, "Bu sistem tamamıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Türkiye Çevre Ajansı tarafından yönetilen, yerli ve milli teknolojiyle uygulanan bir sistem. Aynı zamanda finansal ayağı yine Bakanlığımızın Emlak Katılım Bankasıyla yönetilen bir sistem. Bu sistemle vatandaşımız, artık şişeleri çöpe atmak yerine, sisteme getirerek hem doğaya katkı sağlayacak hem de teşvik bedeli alacak." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ATIK İTHALATI DÜŞÜRÜLMÜŞ OLACAK"

Pirinççi, pilot il olarak seçilen Sakarya'da test ve devreye aldıkları sistemi, yakın zamanda önce 7 bölgedeki 7 ilde, akabinde de bütün Türkiye genelinde yaygınlaşacak şekilde uygulamaya almayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Şu an Türkiye'de bir yılda 25 milyardan fazla atık oluşuyor. Bu, çok ciddi rakam. Bugün Avrupa ülkelerinin 5-6'sını topladığımızda bu rakamın daha az olduğunu görüyoruz. Bakanlık olarak hedefimiz, bu 25 milyar atığın tamamını toplamak yani yüzde 100 geri dönüşüm sağlamak. Bu dönüşümü sağladığımızda da ciddi anlamda çevreye olumlu etki yapacak. Sıfır atık açısından, Sıfır Atık Hareketi'nin önemli aşamalarından birisi gerçekleşmiş olacak. Tabii ki beraberinde artık Türkiye'nin atık ithalatı düşürülmüş olacak."

Akıllı telefondan DOA uygulamasının indirilmesinin ardından yönergeler takip edilerek sistemin kullanılabildiğini anlatan Pirinççi, makineye atılan teneke, cam veya pet şişelerin tamamında kişinin hesabına belli bir teşvik bedelinin yatırıldığını söyledi.

Pirinççi, şu anda Bakanlığın her şişe başına vatandaşlara teşvik ödediği bilgisini vererek, "Vatandaşımız isterse bu teşviki marketlerde harcayabiliyor, isterlerse kafelerde kullanabiliyor. İsterlerse de birbirlerine, eşlerine, dostlarına, akrabalarına para olarak gönderebiliyor. Dolayısıyla hem bir yandan doğayı koruyorlar hem sembolik de olsa bütçelerine katkıda bulunuyorlar ama en önemlisi bence doğanın korunması. Burada ölçülemeyen bir şey. Buradaki atıklar da yine ham madde olarak tekrar Türkiye'nin sanayi üretiminde kullanılıyor." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır