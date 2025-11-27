HABER

Türkiye'de deprem riski en yüksek ve deprem riski en az ili açıkladı

Deprem coğrafyası olan ülkemizde sarsıntılar kendisini unutmamıza fırsat vermiyor. Vatandaşlar da deprem konusunda en riskli ve en rahat yerleri merak ediyor. Konuyla ilgili son açıklama Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den geldi. Moriwaki deprem konusundaki en riskli iki yer ve en rahat yeri açıkladı. Uzman ismin 'üzülerek söylüyorum' diyerek yaptığı vurgu ise dikkat çekti.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "35 yıldır Türkiye'deyim. 2001'de Yapı Denetimi Kanunu yürürlüğe girdi. İlk etapta 19 pilot il belirlendi. Birinci derece deprem bölgesi olduğu halde, bugüne kadar yapı denetimi yapılmayan iller var. Türkiye'deki 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50'si kaçak" dedi.

TÜRKİYE'NİN SIRALAMASINA VURGU YAPTI

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki katıldı. Burada konuşan Moriwaki, Türkiye'nin deprem kaynaklı can kayıplarında dünyada üçüncü olduğunu belirterek tedbirin önemine dikkat çekti.

"TÜRKİYE DAHA KARIŞIK"

Japonya'da mimar ve inşaat mühendisinin jeoloji, jeofizik, sismoloji alanında eğitim almak zorunda olduğunu ifade eden Moriwaki, "Türkiye ve Japonya, deprem konusunda benzer özelliklere sahip. Japonya'da 4, Türkiye'de 6 deprem levhası var. Türkiye daha karışık. Deprem gerçeğini kabul etmek lazım. Hazır olmak gerekiyor. Endonezya'dan başlayan Kuzey Anadolu fay hattı, dünyadaki büyük fay hatlarından birisi" diye konuştu.

EN RİSKLİ İKİ İLİ VE EN RAHAT İLİ AÇIKLADI

Moriwaki, "Ege Bölgesi'nde çok fazla fay hattı bulunuyor ve riskli. Balıkesir'de büyük bir deprem beklemiyorum. Bandırma, Bursa'da risk var. Türkiye'de en rahat il, Kırklareli. Samsun hariç Karadeniz Bölgesi. Konya, Niğde, Karaman diye sıralayabiliriz. Konya'da depremler oldu ancak küçük. Burada büyük deprem beklenmiyor.

"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM"

Türkiye'nin mimarı olarak ve üzülerek söylüyorum; can kayıplarında Türkiye dünyada üçüncü sırada. Utanmak, bunu düzeltmek lazım. Bunun için 35 yıldır Türkiye'deyim. 2001'de Yapı Denetimi Kanunu yürürlüğe girdi. İlk etapta 19 pilot il belirlendi. Birinci derece deprem bölgesi olduğu halde, bugüne kadar yapı denetimi yapılmayan iller var. Türkiye'deki 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50'si kaçak" dedi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

