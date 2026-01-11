HABER

Türkiye'de dolandırdı, gitti o ülkede iş yeri açtı! İsyan ettiren paylaşımlar

Adana'da 3 şubesi bulunan ve güzellik merkezi işleten S.Ç. çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandırıp kayıplara karışmıştı. Bu süreçte çalışanlarının dahi parasını ödemeyen firari kadın Güney Afrika'ya kaçtı ve lüks yaşamına devam etti. Son paylaşımlarda dolandırıcının orada bir güzellik merkezi açtığı belirlendi.

Adana'da çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini milyonlarca lira dolandırıp, yurt dışına kaçtığı ve bu kişilerden birinin intiharına yol açtığı öne sürülen güzellik merkezi sahibi S.Ç., Güney Afrika'da güzellik merkezi açtı.

ÇOK SAYIDA KİŞİYİ MAĞDUR ETTİ

Kentte 3 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi S.Ç.'nin, piyasa değerinin altında hizmet vadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, 17 Nisan 2025'te yurt dışına kaçtığı iddia edildi. S.Ç.’nin 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı.

BİR KİŞİNİN İNTİHARINA NEDEN OLDU

Çalışanlarına özür mesajı gönderen S.Ç., kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü. S.Ç.’nin, geçen yıl kredi çekmek için evini ipotek eden Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi Fadıl Şahin intihar etti. Mağdurlar, S.Ç.'nin yakalanıp yurt dışına getirilmesini istedi.

SOSYAL MEDYADA LÜKS YAŞAM

S.Ç., bu süreçte Güney Afrika'da yaşadığı lüks hayatı sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri durmadı. S.Ç.'nin lüks güzellik merkezi açtığı, müşterilerine hizmet verdiği ortaya çıktı. Müşterileriyle sosyal medyada fotoğraflar paylaşan S.Ç. tepkilere neden oldu.

