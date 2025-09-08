Türkiye'de eğitimde yeni dönem: İlk ders 'Yeşil Vatan'

Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı, heyecan ve umutla başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Bu yılın en dikkat çekici yeniliği ise ilk dersin 'Yeşil Vatan' temasıyla işlenmesi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla bu temayı belirledi. Öğrenciler, ilk derste çevre sorunları, geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların korunması gibi konularda bilgilendirildi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, MEB tarafından öğrencilere 184 milyon ders kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı. Son 23 yılda öğrencilere toplam 4 milyar 320 milyon ders kitabı ücretsiz olarak ulaştırıldı. Bu uygulama, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve ailelerin eğitim yükünün hafifletilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Eğitim bütçesindeki artış da dikkat çekiyor. 2002 yılında 10,4 milyar lira olan eğitim bütçesi, bu yıl itibarıyla 2 trilyon 186 milyar liraya yükseldi. Bu, eğitimin hükümetin öncelikleri arasında yer aldığının ve geleceğe yapılan yatırımın somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Okulların açılmasıyla birlikte, özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Ankara'da ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitime başlamasıyla birlikte trafikte gözle görülür bir artış oldu. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırdı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 'Yeşil Vatan' temasıyla çevre bilincini ön plana çıkarırken, ücretsiz ders kitabı dağıtımı ve eğitim bütçesindeki artışla öğrencilere daha iyi imkanlar sunmayı hedefliyor. Ankara'daki trafik yoğunluğu, okulların açılmasıyla yaşanan hareketliliğin bir yansıması olarak görülürken, bu durum eğitim camiasının ve velilerin heyecanını da gözler önüne seriyor. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için başarılı geçmesi dileğiyle.