Türkiye'de en son 2018'de uygulanmıştı! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki duyunca şaşkına döndü: "Japonya'da böyle bir şey yok"

Türkiye’de imar affı en son 2018 yılında gelmişti. İmar barışı 2017 yılı ve öncesinde yapılan yapıları kapsamıştı. İmar barışı ile birlikte “Yapı Kayıt Belgesi” alan vatandaşların, imar barışından önce alınmış yıkım kararları ve para cezaları iptal edilmişti. Yapı kayıt belgesi alanlar yapılarına, elektrik, doğal gaz bağlatabilme hakkına kavuşmuştu.

"NE DEMEK OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Adıyaman Belediyesi'nin düzenlediği bir programda konuştu. Moriwaki "imar barışı" sözünü duyduğunda yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Moriwaki şunları ifade etti:

"Japonya'da 'af' var ama 'imar barışı' diye bir şey yok. İmar barışını ilk duyduğumda ne demek olduğunu anlamamıştım. İmar için barış ne demek bunu ben anlamıyorum. İnsana af verildiğinde düzelme olur ama... Sadece vergi veriyor, bu benim için soru işareti."