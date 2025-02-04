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  4. Türkiye'de en son 2018'de uygulanmıştı! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki duyunca şaşkına döndü: "Japonya'da böyle bir şey yok"

Türkiye'de en son 2018'de uygulanmıştı! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki duyunca şaşkına döndü: "Japonya'da böyle bir şey yok"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.02.2025 16:32
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Türkiye'de en son 2018 yılında gelen, 2017 ve öncesinde yapılan yapıları kapsayan 'imar barışı' uygulaması Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'yi şaşkına çevirdi. Adıyaman'da konuşan Moriwaki "Japonya'da 'af' var ama 'imar barışı' diye bir şey yok. İmar barışını ilk duyduğumda ne demek olduğunu anlamamıştım" dedi.

Türkiye'de en son 2018'de uygulanmıştı! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki duyunca şaşkına döndü: "Japonya'da böyle bir şey yok"

Türkiye’de imar affı en son 2018 yılında gelmişti. İmar barışı 2017 yılı ve öncesinde yapılan yapıları kapsamıştı. İmar barışı ile birlikte “Yapı Kayıt Belgesi” alan vatandaşların, imar barışından önce alınmış yıkım kararları ve para cezaları iptal edilmişti. Yapı kayıt belgesi alanlar yapılarına, elektrik, doğal gaz bağlatabilme hakkına kavuşmuştu.

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"NE DEMEK OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Adıyaman Belediyesi'nin düzenlediği bir programda konuştu. Moriwaki "imar barışı" sözünü duyduğunda yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Moriwaki şunları ifade etti:

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"Japonya'da 'af' var ama 'imar barışı' diye bir şey yok. İmar barışını ilk duyduğumda ne demek olduğunu anlamamıştım. İmar için barış ne demek bunu ben anlamıyorum. İnsana af verildiğinde düzelme olur ama... Sadece vergi veriyor, bu benim için soru işareti."

İmar Barışı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Etkin bir çözüm değil
İyi bir uygulama ancak daha iyi olabilir
Faydalı bir süreç olarak görüyorum
Tamamen gereksiz ve yanlış bir uygulama
Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya
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