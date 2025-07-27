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Türkiye'de hafta sonu hava durumu: Sıcak hava ve şiddetli fırtına uyarısı

Türkiye genelinde hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek. Uzmanlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıyor. Gelecek hafta sonu ise sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

Türkiye'de hafta sonu hava durumu: Sıcak hava ve şiddetli fırtına uyarısı

Türkiye, Temmuz ayının son günlerini kavurucu sıcaklarla geçiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor.

Ancak sıcak hava, hafta sonu boyunca tek sorun olmayacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde, özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde şiddetli gök gürültülü sağanaklar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani su baskınlarına, yıldırım düşmelerine ve dolu yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların ve nem oranının birleşmesiyle birlikte hissedilen sıcaklığın daha da artacağını belirtiyor. Bu durum, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk oluşturuyor. Vatandaşların gün içinde bol sıvı tüketmeleri, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda bulunmaları tavsiye ediliyor.

Önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ancak gelecek hafta sonu, ülkenin büyük bir bölümünde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altına düşmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle sıcaklardan bunalan vatandaşlar için bir nebze olsun rahatlama sağlayacak.

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