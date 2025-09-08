HABER

Türkiye'de hava durumu alarmı: İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin son dakika uyarılarını yayınladı. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Sedef Karatay

Türkiye genelinde hava durumu alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkenin büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar bekleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaya davet edildi.

SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI

Marmara Bölgesi'nin doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik) ve Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde (Kütahya), öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aynı zamanda, Batı Karadeniz (Düzce, Bolu'nun batısı), İç Anadolu (Karaman hariç), Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde de benzer hava olaylarının yaşanması öngörülüyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da ise, Meteoroloji'nin saat vererek yaptığı uyarıya göre, öğleden sonra başlayacak sağanak yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle trafiğe çıkacak sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şiddetli yağışların su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da da durum farklı değil. Başkentte de kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar beklenirken, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların tedbirli olmaları önemle vurgulanıyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı gibi risklere karşı uyarıda bulundu.

Türkiye de hava durumu alarmı: İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı! 1

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de ise, Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli poyrazın yanı sıra, iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası olumsuzluklara karşı tüm ekipleri teyakkuza geçirdiğini duyurdu.

UZMANLAR UYARDI

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları güncel hava durumu tahminlerini takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya çağırıyor. Özellikle seyahat planı olanların, hava koşullarını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri tavsiye ediliyor.

Ülke genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması büyük önem taşıyor. Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alarak, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı önlem almak, can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ederek gerekli müdahaleleri yapmaya hazır olduklarını belirtiyor.

