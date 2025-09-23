Türkiye'de hava durumu değişiyor: Sıcaklıklar yükseliyor, yağışlar azalıyor

Türkiye, son günlerde yaşadığı soğuk ve yağışlı havanın etkisinden kurtulmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 22 Eylül 2025 tarihli hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artış gösterecekken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde hafta ortasına kadar yağış beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak, Meteoroloji uzmanları Perşembe günü itibarıyla yurdun kuzey kesimlerinde yağışların yeniden görülebileceğini ve Cuma gününden itibaren sıcaklıkların tekrar düşüşe geçeceğini belirtiyor. Bu ani değişiklikler, özellikle kronik rahatsızlıkları olan ve yaşlı vatandaşlar için risk oluşturabilir.

UZMANLAR UYARDI

MGM, vatandaşları güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, bol su tüketilmesi ve hafif giysiler tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayanların ani sıcaklık artışlarına karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor. Tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin ise, beklenen hava değişikliklerini göz önünde bulundurarak ürünlerini korumaları gerekiyor.

Uzmanlar, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle hava olaylarının daha sık ve şiddetli yaşanabileceğine dikkat çekerek, uzun vadede su kaynaklarının korunması ve enerji verimliliğinin artırılması gibi önlemlerin alınmasının önemini vurguluyor. Bu bağlamda, bireysel olarak yapılabilecek tasarruf önlemleri ve çevreye duyarlı davranışlar, gelecekte yaşanabilecek olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olabilir.