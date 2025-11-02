Türkiye'de kahverengi kokarca alarmı! Karadeniz'i sardı, Marmara ve Ege'de de görüldü... Uzmanlardan uyarı

Türkiye'de tarımı tehdit eden Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda kahverengi kokarcanın özellikle fındık, hurma ve mısır başta olmak üzere 300’den fazla bitki türüne ciddi zarar verdiğini aktardı.

Aydın, Sakarya, Ordu, Giresun ve Trabzon gibi illerde vakalar artarken, istilanın artık bölgesel olmaktan çıkıp ulusal boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor.

KARADENİZ'DE YAYILDI, MARMARA VE EGE'DE DE TESPİT EDİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre aslen Uzak Doğu kökenli olan kahverengi kokarca, 2017 yılından itibaren Türkiye’de görülmeye başladı. İlk olarak Gürcistan sınırından Karadeniz’e yayılan tür, son yıllarda Marmara ve Ege bölgelerinde de tespit edildi. Uzmanlar, iklim değişikliği ve artan sıcaklıkların bu türün yaşam alanını genişlettiğine dikkat çekiyor.

Kahverengi kokarca bitkilerin öz suyunu emerek besleniyor. Bu da meyvelerde lekelenme, şekil bozukluğu ve kalite kaybına yol açıyor.

En çok zarar gören ürünler ise şu şekilde:



Sert kabuklular: Fındık ve ceviz

Yumuşak meyveler: Elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, turunçgiller

Sebzeler: Mısır, domates, biber, fasulye

Uzmanlar, fındıkta iç meyvenin büzüşmesine neden olan bu zararlının, ürünün pazarlanabilirliğini düşürdüğünü ve rekolte kaybını artırdığını belirtiyor.

KİMYASAL VE BİYOLOJİK MÜCADELE MÜMKÜN

Tarım ve Orman Müdürlükleri, istilacı böcekle mücadelede hem kimyasal hem de biyolojik yöntemlerin birlikte uygulanması gerektiğini açıkladı. Ruhsatlı ilaçlarla yapılan kontrollü ilaçlama kısa vadeli çözüm sağlıyor fakat doğal dengeyi korumak adına ilaçlamanın dikkatli yapılması gerekiyor.

Uzun vadeli çözüm olarak, Kahverengi Kokarca’nın doğal düşmanı olan Samuray Arısı (Trissolcus japonicus) doğaya salınıyor. Bu arı türü, kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek çoğalmasını engelliyor.

EVLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Kahverengi Kokarca yalnızca tarım alanlarında değil, şehirlerdeki evlerde de görülmeye başladı. Soğuk havalarda ısınmak için kapı aralıklarına, pencere kenarlarına ve çatlaklara sığınan bu böcekler, ezildiklerinde yoğun bir koku yayıyor. Uzmanlar, bu böceklerin ezilmemesi gerektiğini belirterek, sabunlu su dolu kaplarda imha edilmesi ya da Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi çağrısında bulunuyor.

ULUSAL MÜCADELE BAŞLATILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Kahverengi Kokarca’nın yayılım haritası oluşturuluyor. Uzman ekipler, istilanın yoğunlaştığı bölgelerde ilaçlama programlarıyla birlikte biyolojik mücadeleyi de genişletiyor. Yetkililer, üreticileri bahçelerini düzenli kontrol etmeye ve şüpheli durumlarda en yakın Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi vermeye davet ediyor. Türkiye genelinde yürütülen bu mücadeleyle, zararlının kontrol altına alınması ve tarımsal üretimin korunması hedefleniyor.