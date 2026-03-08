HABER

Dünya kadınlar gününde kadın cinayeti! Eşini öldürdü, 'boğuşma sırasında oldu' dedi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde kadın cinayeti yaşandı. A. Bacak (51) ile eşi Sermin Bacak (42) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kadın, aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. A. Bacak, tartışma sırasında eşinin eline bıçak aldığını, kendisinin ise bıçağı engellemeye çalıştığı sırada yaşanan boğuşma neticesinde bıçağın eşine saplandığını iddia etti.

Olay, Çamlıbel Mahallesi'nde bir evde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (51) ile eşi Sermin Bacak (42) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan boğuşma sırasında Sermin Bacak, eşinin bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bacak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

EKİPLER DETAYLI İNCELEME YAPTI

Olayın yaşandığı evde jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaparken, Sermin Bacak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlı A.B.'nin ilk ifadesinde, tartışma sırasında eşinin eline bıçak aldığını, kendisinin ise bıçağı engellemeye çalıştığı sırada yaşanan boğuşma neticesinde bıçağın eşinin göğsünün altına saplandığını iddia ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü cinayet Kadın
