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Türkiye'de kapanmıştı! O platforma girişler yeniden başladı

Geçmiş dönemde Türkiye'de erişime kapanan Meta'nın X rakibi sosyal medya platformu Threads, ülkemizde yeniden kullanıma açıldı. Birtakım yeni özellikler barındıran platforma Türkiye'den erişmek artık mümkün.

Türkiye'de kapanmıştı! O platforma girişler yeniden başladı
Enes Çırtlık

Meta'nın bu hafta aylık aktif 500 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladığı X (Eski adıyla Twitter) rakibi platformu Threads, Türkiye'de yeniden kullanıma sunuldu. Şirket, Threads'in yeni özelliklerle Türkiye’ye geri döndüğünü açıklarken, Threads'deki yenilikler ise şöyle sıralandı:

Türkiye de kapanmıştı! O platforma girişler yeniden başladı 1

İŞTE THREADS’DEKİ YENİLİKLER

Gelişmiş Web Deneyimi: Threads.com ile kişiselleştirilebilir, çok sütunlu bir masaüstü düzeni sunuldu. Kullanıcılar artık favori aramalar, özel akışlar, bildirimler ve analizler için gerçek zamanlı otomatik güncellemelerle desteklenen ayrı sütunları istedikleri gibi sabitleyebiliyor.

Threads Toplulukları: Spor, müzik ve TV gibi farklı ilgi alanlarına yönelik, herkesin katılabileceği alanlar sunuluyor. Böylece kullanıcılar kendileriyle aynı ilgi alanlarını paylaşan kişilerle bağ kurabiliyor.

Özel ve Paylaşılan Akışlar: Threads’de artık ilgi alanlarına özel akışlar aracılığıyla düzenleme özelliği mevcut. Kullanıcılar bu akışları herkese açık hale getirebiliyor ve bağlantılar ya da direkt mesajlar üzerinden başkalarıyla paylaşabiliyor.

Direkt ve Grup Mesajlaşma: Kullanıcılar artık doğrudan uygulama içinden, medya desteği ve güçlü gizlilik kontrolleri eşliğinde sohbeti bire bir sürdürebiliyor veya arkadaşlarını maksimum 50 kişilik grup sohbetlerinde bir araya getirebiliyor.

Canlı Sohbetler: Kullanıcılar, önemli kültür ve spor etkinlikleri sırasında dinamik, herkese açık grup sohbetlerine katılabiliyor. Canlı skorlar, gerçek zamanlı anketler ve “yazıyor” göstergeleri sunan Canlı Sohbetler ile gerçek zamanlı deneyimler yaşayabiliyor.

İçerik Üreticisi ve İşletme Araçları: İçerik üreticileri ve işletmeler için 100 adede kadar fikir kaydetmeyi mümkün kılan taslak özelliği, web üzerinde içerik planlama işlevi ve detaylı profil analizleri kullanıma sunuyor.

Türkiye de kapanmıştı! O platforma girişler yeniden başladı 2

THREADS HESABI NASIL YENİDEN ETKİNLEŞTİRİLİR?

Önceden kullandığınız bir hesabınız varsa ve Threads'e geri dönmek istiyorsanız, mevcut giriş bilgilerinizle Threads uygulaması veya threads.com üzerinden giriş yapmanız yeterli oluyor. Tekrar giriş yaptığınızda, Instagram hesabınıza bağlı olan mevcut hesabınızı yeniden etkinleştirmeyi veya telefon numaranızla yeni bir hesap oluşturmayı seçebiliyorsunuz. Önceki hesabınızı yeniden etkinleştirirseniz eski gönderileriniz, etkileşimleriniz ve takipçileriniz geri yükleniyor. İçerikleriniz hem sizin tarafınızdan hem de Threads'deki diğer kullanıcılar tarafından görülebilir oluyor.

THREADS'DE NASIL YENİ HESAP OLUŞTURULUR?

Yeni bir Threads hesabı açmak için Threads uygulamasını indirebilir veya threads.com web sitesini ziyaret ederek telefon numaranız veya Instagram hesabınız ile Threads hesabı oluşturabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Meta Threads uygulaması
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