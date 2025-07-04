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Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden! Malatya'da görüntülendi

Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek, Malatya'nın Darende ilçesinde görüntülendi.

Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden! Malatya'da görüntülendi

Darende Belediyesine ait sosyal tesisin çatısında uzun süre hareketsiz kalan kara leyleği fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Leylek, bölgeye gelen ekiplerce buradan alındı.

Kara leyleğin tedavi altına alındığı belirtildi.

Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da popülasyonu daha yüksek olan kara leylekler, Türkiye'de nadir görülüyor. Kara leylekler, diğerlerinin aksine yerleşim yerlerinden uzak, bozulmamış ormanlık ve yarı bataklık alanlar ile tatlı su kaynaklarına yakın yamaç ve vadilerde yuva yapıyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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