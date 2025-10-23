HABER

Türkiye’de nadir görülüyor: Balık kartalı Bursa’da görüntülendi!

Türkiye’de nadir görülen ve sulak alanların azalmasıyla sayıları her geçen gün düşen balık kartalı, Bursa’daki Uluabat Gölü’nde görüntülendi. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflanan balık kartalı, gölde avını yakalarken objektiflere takıldı. Yaklaşık 2 metreye ulaşan kanat açıklığı ve güçlü pençeleriyle bilinen yırtıcı kuş, suya dalarak balık avladığı sırada görüntülendi.

Yaklaşık 2 metreyi bulan kanat açıklığı ve devasa pençeleriyle göl, nehir ve denizlerde balıkları suya dalarak yakalayan balık kartalı Uluabat Gölü’nde avını yerken görüntülendi.

"KUŞÇULUK HAYATIMIN EN UNUTULMAZ ANLARINDAN BİRİYDİ"

Doğaya kanat açtık projesi ile ülkenin dört bir yanında yaban hayatını belgeleyen Bursalı fotoğrafçı Tüydeş bu kez oldukça yakından görüntülediği o anları sosyal medya hesabından, "Kuşçuluk hayatımın en unutulmaz anlarından birini yaşadım bu sabah Uluabat Gölü’nde. Sabah ilk olarak su üstünde avlanmaya çalışırken görmüştüm bu balık kartalını. Dönüş yolunda yakaladığı balıkla direk üstünde karşıladı beni."

"BİR ZAMANLAR ÜLKEMİZDE DE ÜRÜYORDU AMA ARTIK SADECE GÖÇTE GÖRÜYORUZ"

Bursalı fotoğrafçı sosyal medya hesabından, "Ona ilk kez böyle yaklaştım. Belgesellerde görmeye alışık olduğumuz o meşhur avlanma sahnesi ile izleyenleri büyüleyen balık kartalları bugünlerden kuzeydeki üreme alanlarından güneye iniyorlar. Bu yolculuklarında göl deniz ve nehirler onlara ihtiyaçları olan besinlerini sunuyor. Ona bu sabah o kadar yaklaştım ki, yediği balığı parçalarken çıkardığı sesleri duyabiliyordum. Genç olduğunu düşündüm bu birey bir kaç gün beslenip dinlendikten sonra muhtemelen daha güneye doğru yola çıkacaktır. Bir zamanlar ülkemizde de ürüyordu ama artık sadece göçte görüyoruz" notuyla paylaştı.

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

