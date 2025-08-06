Türkiye'de sağlıklı yaşam seferberliği: Sağlıklı hayat akademisi (SAHA) projesi Karasu'da da yaygınlaşıyor

Elazığ, Giresun ve Karasu'da eş zamanlı başlatılan Sağlıklı Hayat Akademisi etkinlikleri, toplum sağlığını koruma ve bilinçlendirme misyonunu üstleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) projesi, Türkiye genelinde sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve toplum sağlığını korumak amacıyla önemli adımlar atmaya devam ediyor. Elazığ’da “Sağlıklı Hayat İçin Sahadayız” sloganıyla başlatılan etkinlikler, organize sanayi bölgelerinde çalışanlardan, mahalle sakinlerine kadar geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Benzer şekilde Giresun'da da Piraziz, Şebinkarahisar ve Görele ilçelerinde düzenlenen eğitimlerle sağlık elçileri yetiştiriliyor. Bu kapsamda Karasu'da da benzer bir seferberlik başlatıldı. Karasu İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen SAHA projesi, ilçedeki sağlık çalışanlarının yanı sıra gönüllü sağlık elçilerinin de katılımıyla daha da güçleniyor. Proje kapsamında, okullarda, camilerde, halk eğitim merkezlerinde ve diğer kamuya açık alanlarda bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Bu toplantılarda, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkolün zararları, hijyen kuralları ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri gibi konularda detaylı bilgiler veriliyor. Karasu Kaymakamlığı ve Karasu Belediyesi de projeye tam destek veriyor. Kaymakamlık, projenin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli lojistik desteği sağlarken, belediye ise halkın katılımını teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Örneğin, Karasu sahilinde düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşleri ve spor etkinlikleri, projeye olan ilgiyi artırıyor. Projenin en önemli ayaklarından birini de sağlık taramaları oluşturuyor. Karasu'daki sağlık merkezlerinde ve mobil sağlık ekipleri aracılığıyla halka ücretsiz sağlık taramaları yapılıyor. Bu taramalar sayesinde, erken teşhis konulabilen hastalıkların tedavisine başlanarak, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Özellikle, obezite, diyabet, hipertansiyon ve kanser gibi kronik hastalıkların erken teşhisi büyük önem taşıyor. SAHA projesi kapsamında Karasu'da düzenlenen eğitimlere katılan sağlık elçileri, öğrendikleri bilgileri kendi çevrelerinde yayarak, toplumda bir farkındalık yaratıyor. Bu elçiler, ailelerine, arkadaşlarına ve komşularına sağlıklı yaşam konusunda örnek oluyor ve onları da sağlıklı alışkanlıklar edinmeye teşvik ediyor. Bu sayede, projenin etkisi katlanarak artıyor ve toplumun geneline yayılıyor. Projenin uzun vadeli hedefleri arasında, Karasu'da sağlıklı yaşam tarzını benimseyen bireylerin sayısını artırmak, kronik hastalıkların görülme sıklığını azaltmak ve toplumun genel sağlık düzeyini yükseltmek yer alıyor. Bu hedeflere ulaşmak için, projenin sürekli olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi gerekiyor. Karasu İlçe Sağlık Müdürlüğü, projenin etkinliğini artırmak amacıyla, halkın geri bildirimlerini dikkate alarak, yeni eğitim programları ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.