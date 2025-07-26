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Türkiye’de tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı: O ilimizde 50.5 derece görüldü

Türkiye günlerdir sıcak hava dalgasının etkileriyle mücadele ederken bir yandan da sıcaklık rekorları geldi. Afrika sıcakları ülke genelinde etkisini artırarak devam ederken sıcaklık dün 31 ilde 40 dereceyi aştı, Şırnak Silopi’de ise tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırıldı. Silopi hava sıcaklığı 50.5 dereceyi gördü. İşte en yüksek ölçülen sıcaklıkların yer aldığı o liste…

Türkiye’de tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı: O ilimizde 50.5 derece görüldü

Türkiye, Afrika sıcaklarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler 31 ilde 40 derecenin üzerini gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre sıcaklıklar Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Muğla, Hatay, Kahramanmaraş, Aydın, İzmir, Denizli, Adana, Bingöl, Elazığ, Manisa, Burdur, Balıkesir, Eskişehir, Tunceli, Edirne, Mersin, Malatya, Uşak, Çanakkale, Osmaniye ve Muş'ta gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.

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KIZILTEPE, NUSAYBİN, CİZRE 50 DERECE SINIRINDA

Bu 31 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 50,5 derece aralığında seyretti.

Dün en yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü.

Sıcaklıklar Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 49,6 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49,4 derece ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde 49,3 derece olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı: O ilimizde 50.5 derece görüldü 1

REKOR ESKİŞEHİR'DEYDİ

Türkiye'nin sıcaklık rekoru düne kadar Eskişehir Sarıcakaya'daydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 15 Ağustos 2023'te Sarıcakaya'da termometreler hava sıcaklığını 49.5 derece olarak ölçmüştü.

Dünya çapındaki rekor ise 10 Temmuz 1913'te 56.7 dereceyle ABD'nin California eyaletinin Greenland Ranch (Death Valley) bölgesine ait.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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hava durumu meteoroloji Cizre Silopi Türkiye Afrika sıcaklık
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