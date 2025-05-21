Türkiye'de yaşayan milyonlarca Suriyeliyle ilgili yeni gelişme! ABD ve Türkiye'den ortak açıklama geldi: Dönecekler

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye’de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliğini artırma kararlılığını bir kez daha teyit etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD’li mevkidaşı Christopher Landau başkanlığındaki heyetler, Washington’da düzenlenen Suriye Çalışma Grubu toplantısında bir araya geldi.

SURİYE KONUSUNDA DİYALOG VURGUSU

ABD’nin başkenti Washington D.C.’de düzenlenen toplantıya Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Sedat Önal ile ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack Jr. da katıldı. Toplantı, Türkiye ve ABD arasındaki kurumsal iş birliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilirken, iki ülke arasındaki Suriye diyaloğunun üst düzeyde sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

TOPLANTI SONRASI ORTAK AÇIKLAMA

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Türkiye ve ABD, Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda iş birliği ve koordinasyonu, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump’ın ortaya koydukları çerçevede artırmaya kararlıdır." ifadesi yer aldı.

"TRUMP'IN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA..."

Görüşmelerde, Suriye’ye ilişkin ortak öncelikler ele alındı. Bu kapsamda, Başkan Trump’ın talimatları doğrultusunda yaptırımların kaldırılması süreci ile terörizmin her türlü biçimi ve tezahürüne karşı müşterek mücadele konusu detaylı şekilde değerlendirildi. Taraflar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve ülkenin terör örgütlerine sığınak sağlamayan bir yapıya kavuşturulmasının, hem bölgesel güvenlik hem de refah açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

"MİLYONLARCA SURİYELİ EVLERİNE DÖNEBİLECEK"

Ortak açıklamada ayrıca, Türkiye ve ABD’nin Suriye konusunda istikrarlı, komşularıyla barış içinde yaşayan ve siyasi birliğini koruyan bir vizyonu paylaştığı belirtildi. Açıklamada, "Bu vizyon, yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine de imkan verecektir." denildi. Toplantının, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın sahadaki sorunlara çözüm üretme noktasında somut bir adım olduğu kaydedildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır