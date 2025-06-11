Türkiye’deki araçların yarısı bayramda otoyollardaydı… Bakan Uraloğlu açıkladı: Yaklaşık 16,3 milyon araç geçiş yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı Kurban Bayramı döneminde gerçekleşen karayolu, demiryolu ve havayolu trafik verilerini değerlendirdi. Türkiye’deki toplam araç sayısının 32 milyona yaklaştığını anımsatan Bakan Uraloğlu, gidiş yolculuğunun başladığı 4 Haziran ve bayramın son günü olan 9 Haziran tarihleri arasında otoyollardan yaklaşık 16,3 milyon aracın geçiş yaptığını bildirdi.

FATİH SULTAN MEHMET VE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜLERİ 2 MİLYON 652 BİN 752 ARACA HİZMET VERDİ

Bakan Uraloğlu, Arife günü ve Kurban Bayramı’nda Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz hizmet verdiğini anımsattı. Bakan Uraloğlu, gidiş yolculuğunun başladığı 4 Haziran ve bayramın son günü olan 9 Haziran tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden bir milyon 479 bin 462 aracın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ise bir milyon 173 bin 290 aracın geçiş yaptığını kaydetti. Uraloğlu, “Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki 2 boğaz köprüsü beş günde 2 milyon 652 bin 752 araca hizmet verdi.” dedi.

Uraloğlu ayrıca, söz konusu tarih aralığında KGM sorumluluğundaki otoyollardan toplam 10 milyon 839 bin 511 geçiş gerçekleştiğini belirtti.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE HAYATA GEÇİRİLEN YOLLARI TOPLAM 5 MİLYON 450 BİN 795 ARAÇ KULLANDI

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin en büyük otoyol projelerinden olan ve yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Kuzey Marmara, Ankara-Niğde, Gebze-Orhangazi-İzmir, Malkara-Çanakkale, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve Aydın-Denizli Otoyolu’nu ise toplam 5 milyon 450 bin 795 aracın kullandığını dile getirerek “4-9 Haziran 2025 tarihlerinde 1915 Çanakkale Köprüsü’nden 89 bin 537, Osmangazi Köprüsü’nden 480 bin 900, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise 468 bin 592 araç geçti.” dedi.

OTOBÜSLER 3 MİLYON 322 BİN 695 YOLCU TAŞIDI

Bakan Uraloğlu ayrıca 5-9 Haziran tarihleri arasında şehirler arası otobüs firmalarının ise 275 bin 645 adet seferde 3 milyon 322 bin 695 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.

KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER 2 MİLYON 442 BİN 968 KİŞİYE HİZMET VERDİ

İstanbul’da, başta Marmaray olmak üzere Sirkeci- Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında 5-9 Haziran tarihleri arasında taşınan yolcu sayısına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İstanbul’un iki yakasını demiryolu ile birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray, Gebze-Halkalı arasında bir milyon 905 bin 962 vatandaşımıza hizmet verdi. Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı’nı 34 bin 971 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’nı da 108 bin 906 vatandaşımız kullandı.”

Bakan Uraloğlu, Ankara’da şehrin merkezinden geçen Başkentray’ın yolcu verilerini de değerlendirdi. Uraloğlu, “YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş hattımızda yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray ile söz konusu dönemde 284 bin 223 yolcuya hizmet verdik.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, 5-9 Haziran tarihleri arasında söz konusu kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 442 bin 968 kişinin kullandığını bildirdi.

KENT İÇİ RAYLI SİSTEM VE TRENLERLE 2 MİLYON 783 BİN 182 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

YHT’ler ile 167 bin 435 vatandaşın seyahat ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, anahat ve bölgesel trenlerle de 172 bin 779 kişiyi taşıdıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Söz konusu tarihlerde TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 783 bin 182 kişi kullandı.” dedi.

HAVALİMANLARI 3,9 MİLYON YOLCUYU AĞIRLADI

Bakan Uraloğlu, 5-9 Haziran tarihleri arasında Türkiye genelindeki havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısının 3 milyon 871 bin 108 olduğunu belirterek bu dönemde toplam 27 bin 655 uçak trafiği gerçekleştiğini kaydetti.

Bu dönemde turizm merkezlerinde gerçekleşen yolcu ve uçak trafiğine ilişkin verileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı’nda, bir milyon 152 bin 452 yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı’nda ise bu dönemde 189 bin 470 yolcumuzu ağırladık.” ifadelerini kullandı.

REKORLAR ART ARDA GELDİ

İzmir Adnan Menderes Havalimanında 188 bin 354, Antalya Havalimanı’nda 859 bin 217 yolcuya hizmet verildiğini belirten Bakan Uraloğlu, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda; 100 bin 747, Muğla Dalaman Havalimanı’nda ise 134 bin 926 yolcuyu ağırladıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bayram döneminde 2025 yılının rekorları art arda geldi. 7 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı 195 bin 132, 8 Haziran Pazar günü de Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 24 bin 880 yolcu sayısıyla 2025'in en yüksek rakamına ulaştı. 9 Haziran Pazartesi günü ise Adnan Menderes Havalimanı 40 bin 947, Muğla Dalaman Havalimanı ise 31 bin 495 yolcuyu ağırlayarak rekor kırdı.”