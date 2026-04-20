Türkiye'den 4 köy dünya turizm sahnesinde! Bakan Ersoy: "Yerel değerlerimizi dünya sahnesine taşıyoruz"

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından yürütülen “2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı” kapsamında Türkiye, dört yerleşimle uluslararası turizm sahnesinde yerini alıyor. Çanakkale Adatepe Köyü, İzmir Sığacık Mahallesi, Muğla Eski Datça Mahallesi ve Tunceli Ziyaret Köyü, sahip oldukları özgün kimlik ve sürdürülebilir turizm yaklaşımlarıyla programa aday gösterildi.

Enes Çırtlık

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte belirlenen adaylar; tarihi mirasın korunması, yerel yaşamın sürdürülebilirliği ve turizmde kalite odaklı gelişim anlayışıyla öne çıkıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerini temsil eden bu yerleşimlerin, uluslararası değerlendirme sürecinde güçlü bir konum elde etmesi hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Yerel değerlerimizi koruyarak turizmi çeşitlendirme hedefimiz doğrultusunda attığımız adımların uluslararası platformlarda karşılık bulmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu adaylıkların, ülkemizin turizmdeki zenginliğini ve özgünlüğünü bir kez daha dünya sahnesine taşıyacağına inanıyorum.”

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK DÖRT ADAY

Muğla’nın Datça ilçesinde yer alan Eski Datça Mahallesi, tarihi dokusu ve kültürel birikimiyle dikkat çekerken; Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe Köyü, özgün mimarisiyle öne çıkıyor. İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi, yerel yaşam kültürü ile turizm dengesini başarıyla yansıtırken; Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan Ziyaret Köyü ise doğal yapısı ve kültürel değerleriyle program kapsamında değerlendiriliyor.

BAŞVURU SÜRECİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Başvuru süreci, ilgili kurumların işbirliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda titizlikle yürütülüyor. Aday yerleşimlerin her biri, sahip oldukları kültürel miras, özgün kimlik ve sürdürülebilir turizm yaklaşımları doğrultusunda kapsamlı bir değerlendirme sürecine hazırlanıyor. Her ülkenin en fazla 8 adayla katılabildiği program kapsamında başvuruların 9 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanırken, sonuçların 2026 yılının üçüncü çeyreğinde açıklanması bekleniyor.

TÜRKİYE, PROGRAMDA İSTİKRARLI BAŞARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye, önceki yıllarda da program kapsamında önemli başarılar elde etti. Nevşehir’deki Mustafapaşa ve Sakarya’daki Taraklı 2021 yılında, İzmir’deki Birgi 2022 yılında, yine İzmir’deki Şirince 2023 yılında, Antalya’daki Ormana 2024 yılında “En İyi Turizm Köyü” unvanına layık görülürken; 2025 yılında ise Muğla’daki Akyaka, İzmir’deki Barbaros, Mardin’deki Anıtlı ve Antalya’daki Kale Üçağız bu prestijli listeye adını yazdırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul saldırganı birkaç gün önce söylemiş! Dikkat çeken 'baba' detayıOkul saldırganı birkaç gün önce söylemiş! Dikkat çeken 'baba' detayı
Savcı rüşvet teklifini anbean kaydetti! Odaya 'çok zengin olacağız' diyerek girmişSavcı rüşvet teklifini anbean kaydetti! Odaya 'çok zengin olacağız' diyerek girmiş

En Çok Okunan Haberler
Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

15 gün gecikti, verim arttı 'Kazandırıyor, 120 TL'ye satıyoruz, kurtarıyor'

15 gün gecikti, verim arttı 'Kazandırıyor, 120 TL'ye satıyoruz, kurtarıyor'

