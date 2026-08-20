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Türkiye'den akın akın gidiyorlar: Araç kuyruğunun sonu gözükmedi! "Seneye geri geleceğiz"

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Gurbetçiler Türkiye'deki tatillerini tamamladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda metrelerce araç kuyruğu oluştu. 11 ay Türkiye'ye gelmeyi beklediklerini söyleyen gurbetçiler Türkiye'den ayrıldıkları için hüzünlü olduklarını söyledi. Seneye tekrar gelmeyi iple çekenlerden biri "İznimi güzelce yaptım. Şimdi geri dönüş. Üzgünüm, çok üzgünüz" dedi.

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler Türkiye'de tatil yaptıktan geri dönüş yoluna geçti. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk kameralara yansıdı.

Türkiye den akın akın gidiyorlar: Araç kuyruğunun sonu gözükmedi! "Seneye geri geleceğiz" 1

METRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

Avrupa’da yaşadıkları ülkelerden, 15 Haziran itibarıyla Türkiye’ye gelmeye başlayan gurbetçilerden tatillerini tamamlayanların dönüş yolculuğu devam ediyor.

Türkiye den akın akın gidiyorlar: Araç kuyruğunun sonu gözükmedi! "Seneye geri geleceğiz" 2

Gurbetçiler, dönüş yolunda Edirne'den Bulgaristan'a açılanı Kapıkule, Hamzabeyli ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye den akın akın gidiyorlar: Araç kuyruğunun sonu gözükmedi! "Seneye geri geleceğiz" 3

Gurbetçilerin en sık kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük sahası dolarken, metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Türkiye den akın akın gidiyorlar: Araç kuyruğunun sonu gözükmedi! "Seneye geri geleceğiz" 4

"11 AYIN HASRETİNİ GİDERDİK"

Memleketi Aksaray’da tatilini geçirip, Almanya’nın Berlin şehrine dönüş yapan Uğur Duvar, 11 ayın hasretini giderdiklerini söyledi.

Türkiye den akın akın gidiyorlar: Araç kuyruğunun sonu gözükmedi! "Seneye geri geleceğiz" 5

Duvar, "Berlin'den geldik, Almanya'dan Aksaray'a gittik. Orada yedik, içtik. 11 ay vatan hasretini çektik. O hasreti giderdik ama şimdi son noktadayız. Türk bayrağı altından çıkıyoruz, 11 ayı bekleyeceğiz tekrar. Burukluk her zaman oluyor. Üzülüyoruz, vatandan gidiyoruz. Geride anayı bıraktım, kardeşlerimi bıraktım. Üzüldük dönerken. İnşallah seneye bir daha kavuşmayı diliyoruz” dedi.

Türkiye den akın akın gidiyorlar: Araç kuyruğunun sonu gözükmedi! "Seneye geri geleceğiz" 6

Belçika’ya dönen İhsan Şahbaz da dönüş yolculuğunun anlatılmaz bir duygu olduğunu belirtti.

Türkiye den akın akın gidiyorlar: Araç kuyruğunun sonu gözükmedi! "Seneye geri geleceğiz" 7

Şahbaz, “Bu duyguyu yaşayanlar anlar, anlatılmaz. Nasıl bu Kapıkule'den sevinçle giriyorsak, hüzünle dönüyoruz. Bu anlatılmaz bir duygu. Bunu anca gurbetçiler anlar. Memleketimde doya doya gezdim. Büyüklerimizi, köyümüzü ziyaret ettik. Çok güzel geçti. Bütün sevdiklerimiz geride. Çok üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Doğduğumuz yer değil, doyduğumuz yere gidiyoruz. Ama cennet vatanımız, ana vatanımız, Türkiye'miz, her şeyimiz” diye konuştu.

Türkiye den akın akın gidiyorlar: Araç kuyruğunun sonu gözükmedi! "Seneye geri geleceğiz" 8

"HÜZÜNLÜYÜZ"

Ailesiyle İsviçre’ye dönen Murat Ayaz, üzüntülü olduklarını kaydetti.

Türkiye den akın akın gidiyorlar: Araç kuyruğunun sonu gözükmedi! "Seneye geri geleceğiz" 9

Ayaz, “İstanbul'dan İsviçre'ye yolculuk yapıyoruz. Eş, dost ziyareti, tatilimizi yaptık, dönüyoruz. Duyguluyuz, hüzünlüyüz. İnşallah tekrarını Allah nasip eder. Kaldığımız yeri de özledik, sonuçta bir ayağımız da orada. Eğer bir şey olmazsa seneye geri geleceğiz” dedi.

Türkiye den akın akın gidiyorlar: Araç kuyruğunun sonu gözükmedi! "Seneye geri geleceğiz" 10

Giresun’un Eynesil ilçesinden gelip Hollanda’ya dönen Hasan Gürsoy da “Köyümden, milletimden, ülkemden çok memnunum. İznimi güzelce yaptım. Şimdi geri dönüş. Üzgünüm, çok üzgünüz. Türk bayrağının altından ayrılıyorum, çok hüzünlüyüm. Türkiye’yi seviyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye den akın akın gidiyorlar: Araç kuyruğunun sonu gözükmedi! "Seneye geri geleceğiz" 11
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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