Türkiye'den İsrail'e 'Suriye' tepkisi: "Saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz"

Türkiye'den İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz" dendi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına kınama geldi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz. Suriye’de ve bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılması sağlanmalı ve Suriye Hükümeti’nin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen destek sürdürülmelidir.

Türkiye, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edecektir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

