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Türkiye’den kaçırırken yakalandılar: Nemrut'tan gizlice toplamışlar

Nemrut Dağı Milli Parkı'nda izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yaptığı belirlenen 2 yabancı uyruklu şahsa toplam 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandı. Operasyonda ele geçirilen 16 çekirge ise ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Türkiye’den kaçırırken yakalandılar: Nemrut'tan gizlice toplamışlar
Nilgün Arabacı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'nda gerçekleştirilen operasyonla biyokaçakçılığa müdahale edildiğini açıkladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasında, izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

16 ÇEKİRGE DOĞAYA BIRAKILDI

Operasyonda şahısların topladığı belirlenen 16 çekirgeye ekipler tarafından el konuldu. Gerekli işlemlerin ardından çekirgeler yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Türkiye’den kaçırırken yakalandılar: Nemrut tan gizlice toplamışlar 1

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda biyokaçakçılıkla mücadelenin sürdüğünü belirterek, Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu kişiye ilgili mevzuat kapsamında 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Türkiye’den kaçırırken yakalandılar: Nemrut tan gizlice toplamışlar 2

"BİYOKAÇAKÇILARA GÖZ AÇTIRMIYORUZ"

Yumaklı paylaşımında, "Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz" ifadelerini kullanarak operasyonun DKMP ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye’den kaçırırken yakalandılar: Nemrut tan gizlice toplamışlar 3

Bakan Yumaklı, ele geçirilen 16 çekirgenin yeniden doğayla buluşturulduğunu aktararak, Türkiye'nin ekolojik zenginliğinin korunması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye’den kaçırırken yakalandılar: Nemrut tan gizlice toplamışlar 4

Türkiye’den kaçırırken yakalandılar: Nemrut tan gizlice toplamışlar 5

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çekirge
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