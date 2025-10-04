HABER

Türkiye'den Trump’ın 'Gazze' planına Hamas’ın yanıtı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın açıkladı plana Hamas’ın yanıtının Gazze’de kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendirdiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump’ın açıkladı plan ve Hamas’ın yanıtı sonrasında Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Trump’ın açıklamış olduğu plana Hamas’ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın; Gazze’de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM' VURGUSU

Türkiye’nin müzakereleri desteklemeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, "İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz. Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir" denildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

