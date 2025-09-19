HABER

Türkiye'den Yunanistan'a Ege uyarısı! İkinci Navtex yayınlandı

Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de askeri tatbikat başlatmasının ardından ikinci bir Navtex yayınladı. Yayınlanan bildiride 23 Yunan adasının silahsızlandırılmış olduğu hatırlatıldı ve bu adaların karasularında askeri faaliyet yapılamayacağı vurgulandı.

Melih Kadir Yılmaz

Yunanistan'ın Ege'de askeri tatbikata başlamasının ardından Türkiye'den ikinci bir Navtex yayımlandı. Yayınlanana bildiride Ege'de 23 adanın kalıcı olarak askerden arındırılmış statüde olduğu vurgulandı.

Bahise geçen adaların silahsızlandırılmış olduğu da hatırlatıldı ve bu adaların karasularında askeri faaliyet yapılamayacağı belirtildi.

NAVTEX NEDİR?

"Navtex yayınlamak" denizcilik dilinde, NAVTEX (Navigational Telex) sistemi üzerinden uluslararası denizcilere bir duyuru göndermek anlamına gelir.

