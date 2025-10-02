Türkiye deprem haritası 2025 güncellendi: Riskli ve güvenli iller hangileri?

AFAD ve MTA'nın yeni deprem haritaları, vatandaşların en çok merak ettiği sorulara yanıt veriyor. Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Hangi illerde deprem riski en yüksek?

Türkiye, jeolojik konumu itibarıyla deprem kuşağında yer alıyor. Bu nedenle, deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek ve gerekli önlemleri almak hayati önem taşıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve büyük yıkıma yol açan depremler, bu gerçeği bir kez daha acı bir şekilde hatırlatırken; bugün Marmara Denizi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki deprem panik yarattı.

Depremin ardından, deprem haritaları yeniden gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye'nin deprem riskini güncelleyen yeni haritalar yayımlamıştı.

AFAD'ın Yeni Deprem Risk Haritası:

AFAD'ın yayımladığı yeni deprem risk haritası, Türkiye'deki fay hatlarının yoğunluğunu, deprem tehlikesi yüksek bölgeleri ve düşük riskli alanları net bir şekilde gösteriyor. Harita, ülke genelindeki aktif fay hatlarının dağılımını, geçmişte yaşanan depremlerin büyüklüklerini ve zemin özelliklerini dikkate alarak hazırlanmış. AFAD'ın haritasına göre, Türkiye'nin bazı bölgeleri deprem riski açısından daha yüksek seviyede bulunuyor. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan iller, yüksek deprem riski taşıyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, depreme karşı daha hazırlıklı olmaları ve binalarının depreme dayanıklılığını kontrol ettirmeleri büyük önem arz ediyor.

MTA'nın Diri Fay Hattı Haritası:

MTA'nın güncel diri fay hattı haritası ise, Türkiye'deki aktif fay hatlarının nerelerden geçtiğini detaylı olarak gösteriyor. Bu harita, özellikle ev veya iş yeri satın alacak olan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Harita sayesinde, vatandaşlar evlerinin veya iş yerlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kontrol edebilir ve buna göre karar verebilirler. MTA'nın haritası, fay hatlarının geçtiği bölgelerde yaşayan vatandaşların, binalarının depreme dayanıklılığını kontrol ettirmeleri ve gerekli güçlendirme çalışmalarını yapmaları konusunda uyarı niteliği taşıyor.

Deprem Riski En Az ve En Yüksek İller:

AFAD'ın yeni deprem risk haritasına göre, Türkiye'de deprem riski en düşük seviyede olan iller arasında Ankara, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Aksaray yer alıyor. Bu illerin aktif fay hatlarından uzak olması ve geçmişte büyük sismik hareketler yaşamamış olmaları, deprem riskinin düşük olmasının temel nedenleri arasında gösteriliyor. Ancak, bu illerde yaşayan vatandaşların da deprem gerçeğini unutmaması ve gerekli önlemleri alması gerekiyor. Deprem riski en yüksek olan iller ise, genellikle fay hatları üzerinde veya yakınında bulunan iller olarak sıralanıyor. Bu illerde yaşayan vatandaşların, depreme karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor.

Vatandaşlar Ne Yapmalı?

Güncel deprem haritaları, vatandaşların yaşadıkları bölgelerdeki deprem riskini öğrenmeleri ve buna göre önlem almaları için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Vatandaşların, AFAD ve MTA'nın yayımladığı haritaları inceleyerek, evlerinin veya iş yerlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kontrol etmeleri, binalarının depreme dayanıklılığını kontrol ettirmeleri ve gerekli güçlendirme çalışmalarını yapmaları gerekiyor. Ayrıca, deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi olmak ve bir deprem çantası hazırlamak da hayati önem taşıyor.

Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi ve gerekli önlemleri alması, olası depremlerde can ve mal kayıplarını en aza indirmek için kritik öneme sahip. AFAD ve MTA'nın güncel deprem haritaları, bu süreçte vatandaşlara önemli bir rehberlik sunuyor. Vatandaşların, bu haritaları dikkatle inceleyerek, yaşadıkları bölgelerdeki deprem riskini öğrenmeleri ve buna göre hareket etmeleri, kendi güvenlikleri ve sevdiklerinin güvenliği için hayati önem taşıyor. Unutmayalım ki, deprem değil, önlemsizlik öldürür.