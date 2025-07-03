HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'daki yetimlere himaye desteği ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Yetim Himaye Projesi" kapsamında Nijerya'daki yetimlere aylık nakdi yardım sağladı. Başkent Abuja'daki TDV Din Hizmetleri Müşavirliği aracılığıyla yürüttüğü yetim himaye programı kapsamında, mayıs-haziran aylarına ait yardımları 25 yetime ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'daki yetimlere himaye desteği ulaştırdı

Yardım dağıtımı, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'un katılımıyla gerçekleştirildi. TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, yaptığı açıklamada, program kapsamında düzenli olarak yetimlerin temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya daki yetimlere himaye desteği ulaştırdı 1

"KARDEŞLİK BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRİYOR"

Türkiye'nin ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusundaki kararlılığına vurgu yapan Ortaç, "Türkiye olarak dünyanın dört bir yanında yetimlerin yanında olmaya devam ediyoruz. TDV'nin bu anlamlı faaliyetleri, kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyor." dedi.

Ortaç, müşavirlik tarafından yürütülen yetim himaye programının, hem insani yardımlar hem de manevi destek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya daki yetimlere himaye desteği ulaştırdı 2

YETİM ÇOCUKLARA ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ

Yardım dağıtımında yetim çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. Aileler, Türkiye'ye ve TDV'ye teşekkürlerini ileterek desteklerin devam etmesini temenni etti.

(AA)

03 Temmuz 2025
03 Temmuz 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ödemiş Belediye Başkanı Turan: "Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi"Ödemiş Belediye Başkanı Turan: "Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi"
Trump ile Putin arasında kritik görüşmeTrump ile Putin arasında kritik görüşme
Anahtar Kelimeler:
yetim Türkiye Diyanet Vakfı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'den kahreden haber! Can kaybı 2'ye çıktı: Çeşme otoyolu kapatıldı

İzmir'den kahreden haber! Can kaybı 2'ye çıktı: Çeşme otoyolu kapatıldı

Kabus devam ediyor! O ile de sıçradı, ilk kez kayıtlara geçti

Kabus devam ediyor! O ile de sıçradı, ilk kez kayıtlara geçti

Zeytinliklerle ilgili gelen o soruya çok kızdı! "Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin ya!"

Zeytinliklerle ilgili gelen o soruya çok kızdı! "Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin ya!"

Özlü'den sert yanıt! Özcan için 'dönek' dedi

Özlü'den sert yanıt! Özcan için 'dönek' dedi

Jose Mourinho'nun prensine bir talip daha...

Jose Mourinho'nun prensine bir talip daha...

En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.