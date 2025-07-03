Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'daki yetimlere himaye desteği ulaştırdı

Yardım dağıtımı, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'un katılımıyla gerçekleştirildi. TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, yaptığı açıklamada, program kapsamında düzenli olarak yetimlerin temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

"KARDEŞLİK BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRİYOR"

Türkiye'nin ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusundaki kararlılığına vurgu yapan Ortaç, "Türkiye olarak dünyanın dört bir yanında yetimlerin yanında olmaya devam ediyoruz. TDV'nin bu anlamlı faaliyetleri, kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyor." dedi.

Ortaç, müşavirlik tarafından yürütülen yetim himaye programının, hem insani yardımlar hem de manevi destek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

YETİM ÇOCUKLARA ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ

Yardım dağıtımında yetim çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. Aileler, Türkiye'ye ve TDV'ye teşekkürlerini ileterek desteklerin devam etmesini temenni etti.

(AA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...