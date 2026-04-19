Harita paylaşıldı: Çok sayıda il için kritik uyarı!

İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar nedeniyle çok sayıda il için “sarı kod” uyarısı yayımladı. Özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtilirken; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Çiğdem Berfin Sevinç

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, bugün Mersin'in iç kesimlerinde, Adana, Hatay ve Osmaniye'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Elazığ, Bingöl, Tunceli, Bitlis'in batısı, Şanlıurfa'nın doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü aktarılan paylaşımda, vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

MGM DE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

