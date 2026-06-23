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Türkiye genelinde uygulanacak! Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere, toplam 51 bin kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "62 ilde, 156 farklı alanda, keklik ve sülün salımları gerçekleştirilecek. Salınacak türler, kene ve kahverengi kokarca ile biyolojik mücadeleye destek verecek." dedi.

Türkiye genelinde uygulanacak! Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır
Gökçen Kökden

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün, kene ve kahverengi kokarca ile mücadele hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her yıl üretim merkezlerinde, binlerce keklik ve sülün üretilerek, uygun alanlarda doğaya salındığını anlatan Yumaklı, DKMP'nin kanatlı türleri doğayla buluşturmak üzere gerçekleştirdiği hazırlıkları bu yıl da tamamladığını söyledi.

Yumaklı, yaban hayatının desteklenmesi, bozulan ekolojik dengenin yeniden tesis edilmesi ve yaban hayvanı popülasyonlarının güçlendirilmesi amacıyla doğaya salınan keklik ve sülünlerin doğal avlanma içgüdüleri sayesinde, kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla biyolojik mücadeleye de katkı sağladığına işaret ederek, DKMP bünyesinde Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki istasyonlarda keklik, Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'deki istasyonlarda ise sülün üretimi gerçekleştirildiğini aktardı.

"10 YILDA BİR MİLYON KANATLIYI DOĞAYLA BULUŞTURDUK"

Söz konusu merkezlerde yetiştirilen kanatlı yaban hayvanlarının, doğaya salınarak hem popülasyonların desteklendiğini, hem de doğal dengenin güçlendirildiğine dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"DKMP Genel Müdürlüğümüz, 2025 yılında 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülünü doğayla buluşturdu. Bu yıl, 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere, toplam 51 bin kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedefliyoruz. Son 10 yılda, yaklaşık 750 bin keklik ve 250 bin sülün olmak üzere, 1 milyon kanatlıyı doğayla buluşturduk."

Yumaklı, bu kapsamda arazi çalışmaları, habitat değerlendirmeleri ve teknik analizlerin yapıldığına değinerek, "Bu yıl belirlenen 62 ilde, 156 farklı alanda, keklik ve sülün salımları gerçekleştirileceğiz." diye konuştu.

Salım alanlarının seçiminde, büyük bir titizlikle çalışıldığının altını çizen Yumaklı, türlerin ekolojik gereksinimleri, habitat uygunluğu, besin ve su kaynaklarının yeterliliği, barınma imkanları, yırtıcı baskısı, insan faaliyetlerinin yoğunluğu ve önceki yıllara ait izleme sonuçlarının dikkate alındığını dile getirdi.

Yumaklı, 50 ilde 116 noktada kınalı keklik, 16 ilde 34 noktada sülün ve 5 ilde 6 noktada çil keklik salımının planlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Keklik ve sülün salımları, kene ve kahverengi kokarca ile biyolojik mücadeleye de katkı sağlıyor. Özellikle keklikler, salım öncesinde kene tutulumuna karşı ilaçlanıyor. Sülünler ise tarım zararlısı kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele kapsamında, Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde doğaya bırakılacak. Ayrıca salım yapılan alanlar, 3 yıl süreyle ava kapatılmaktadır. Bütün amacımız, yaban hayatının korunması, geliştirilmesi, bu alanlardan şuurlu, planlı faydalanılması, sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla, gelecek nesillere intikalinin sağlanmasıdır."

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kene tarım ve orman bakanı
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