Türkiye'ye giriş yaptı: Çöl tozu alarmı! Kapıları camları kapatın, bir hafta sürecek

Meteoroloji'den çöl tozu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı son hava durumu tahminlerine göre; Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu lodos fırtınasının da etkisiyle yurdun batı kesimlerinden giriş yaptı.

MARMARA, EGE VE AKDENİZ BÖLGELERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Sahra Çölü'nün derinliklerinden havalanan mineral yönünden zengin bu ince partiküller, binlerce kilometre yol kat ederek Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Gökyüzünde oluşan puslu ve zaman zaman kızıla çalan görüntü, aslında milyonlarca toz zerreciğinin havada asılı kalmasından kaynaklanıyor.

ÇAMUR ŞEKLİNDE OLABİLİR

Uzmanlar, bugünlerde ev işleri veya araç bakımı planlayan vatandaşları özellikle uyarıyor. Havada yoğun miktarda bulunan toz, nemle veya olası bir hafif yağışla birleştiğinde yeryüzüne 'çamur' şeklinde iniyor. Onedio'da yer alan habere göre, yeni yıkanmış otomobillerin kısa sürede çamurla kaplanmasına, silinen camların ise eskisinden daha kirli görünmesine neden oluyor. Aynı zamanda dışarıda kurutulan montlar ve diğer tekstil ürünleri, toz parçacıklarını içine hapsederek kumaşın yapısına zarar verebiliyor.

Hava Forum adlı X hesabından yapılan paylaşımda; araç yıkama, cam silme veya mont yıkama gibi işlemlerin toz taşınımı sona erene kadar ertelenmesi çağrısında bulunuldu.

KRONİK RAHATSIZLIKLARI OLANLAR DİKKAT!

Havada asılı kalan mikroskobik partiküller, solunum yoluyla akciğerlerin en derin noktalarına kadar ulaşabiliyor. Özellikle astım, KOAH ve diğer kronik solunum yolu hastalıkları olan bireylerin bu süreçte nefes darlığı gibi şikayetleri artabilir. Risk grubundaki vatandaşların, toz yoğunluğunun en üst seviyeye ulaştığı saatlerde açık havada fiziksel aktiviteden kaçınmaları ve pencerelerini kapalı tutmaları öneriliyor. Dışarı çıkmak zorunda kalan hassas kişilerin ise maske kullanarak kendilerini korumaları, bu süreci en az zararla atlatmak için kritik bir adım olarak görülüyor.

METEOROLOJİ’DEN SARI KODLU UYARI GELMİŞTİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ocak Salı günü için 24 ilde sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Uyarı verilen iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Uşak, Karabük ve Düzce yer alıyor.

LODOS, SAĞANAK VE FIRTINA

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da lodosun zaman zaman sert eseceği, yağmurun gün boyunca etkili olacağı ve sıcaklığın 14 derece civarında seyredeceği öngörülüyor. Ankara’da akşam saatlerinde yağmur beklenirken hava sıcaklığı 12 derece olacak. İzmir ve Antalya’da ise kuvvetli yağışla birlikte dolu ve hortum riski bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının şu an için kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, ancak önümüzdeki hafta yurt genelinde belirgin bir soğuma yaşanacağı bildirildi. Çöl tozu geçişinin ardından daha soğuk ve sert bir hava sisteminin etkili olması bekleniyor.