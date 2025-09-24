HABER

Türkiye günlerce bu dehşeti konuşmuştu! Kar maskesi takıp sokakta önüne geleni bıçaklamıştı... Arda Küçükyetim hakkında karar verildi

Türkiye, geçen yılın ağustos ayında Eskişehir'de yaşanan dehşet veren olayı günlerce konuşmuştu. Kar maskesi takıp hücum yeleği giyerek sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda Küçükyetim (19) infial yaratmıştı. Ekipler tarafından yakalanarak tutuklanan Küçükyetim'in 108 yıla kadar hapsi isteniyordu. Küçükyetim hakkında karar verildi. Mahkeme Küçükyetim’e ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de infial yaratan olay, Eskişehir'de geçen yılın ağustos ayında yaşanmıştı. Tepebaşı ilçesinde kask, kar maskesi ve koruyucu gözlük takıp hücum yeleği giyerek Uluönder Mahallesi’ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen Arda Küçükyetim, buradaki çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) bıçakla yaraladı.

DEHŞET ANLARINI CANLI YAYINDA GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Küçükyetim, bu anları da hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Arda Küçükyetim, ifadesi sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

108 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle Arda Küçükyetim hakkında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede sanık Küçükyetim hakkında ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 100 yıla kadar, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

75 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın karar duruşmasında Arda Küçükyetim hakim karşısına çıktı. Kapalı olarak görülen duruşmada mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Küçükyetim’e ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

(DHA)

