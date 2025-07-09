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Türkiye için kritik hafta! Silah bırakmada plan son dakikada değişti: Canlı yayın olmayacak, basın alınmayacak

Türkiye tarihi bir dönemden geçiyor. PKK terör örgütünün fesih kararının ardından gözler ne zaman silah bırakılacağına çevrilmişti. Bu hafta etkinliğinin düzenlenmesi ve gazetecilerin davet edileceği konuşuluyordu. Yeni bilgilere göre plan son anda değişti. Silah bırakma anları canlı yayınlanmayacak ve basın mensupları silah bırakmayı kurulan ekranlardan takip edecek. Söz konusu görüntüler ise denetimden sonra hızlıca basına servis edilecek.

Türkiye için kritik hafta! Silah bırakmada plan son dakikada değişti: Canlı yayın olmayacak, basın alınmayacak
Ufuk Dağ

Terör örgütü PKK’nın bu hafta sonuna kadar yapmayı planladığı silahları imha etkinliğinin çerçevesi değişti. Etkinlik alanından canlı yayın yapılmasına izin verilmeyecek. MİT’in denetiminden geçen görüntüler daha sonra basına servis edilecek.

Türkiye için kritik hafta! Silah bırakmada plan son dakikada değişti: Canlı yayın olmayacak, basın alınmayacak 1

PLAN SON DAKİKADA DEĞİŞTİ

DEM Parti’nin koordinasyonunda gerçekleşeceği belirtilen etkinliğe, siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve STK’lar davet edilmişti. Kuzey Irak bölgesindeki Süleymaniye’nin kırsal bir bölgesinde yapılacak etkinliğin canlı yayınlanması planlanıyordu. Ancak son dakikada etkinlik alanına ‘güvenlik’ gerekçesiyle izleyici alınmaması ve canlı yayın yapılmaması kararlaştırıldı.

12 ŞEHİDİN ARDINDAN...

PKK’nın da içinde bulunduğu örgütün çatı yapılanması KCK tarafından, törenin yapılacağı yerin yakınında, törenden sonra video kayıtlarının yayımlanacağı bir ekran kurulacağı açıklandı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, MİT ve TSK zaten bu etkinliğin ‘şova’ dönüştürülmesi ve provokasyon ihtimaline karşı gerekli tedbirleri alıyordu. DEM Parti’nin önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiği öğrenildi. Silah bırakma etkinliği konusunda yapılan değişikliklerin, provokasyonlara açık olma ihtimali ve Pençe-Kilit bölgesinde 12 askerin şehit olması sebebiyle toplumda tepki çekebileceği endişesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Türkiye için kritik hafta! Silah bırakmada plan son dakikada değişti: Canlı yayın olmayacak, basın alınmayacak 2

GÖRÜNTÜLER SONRADAN SERVİS EDİLECEK

Erdoğan ve DEM Parti heyetinin görüşmesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için silah bırakmanın daha sade bir etkinlikle gerçekleşmesi ve canlı yayınlanmaması, sonrasında video görüntülerin servis edilmesinin daha doğru olacağı üzerinde mutabık kalındığı belirtiliyor.

UZAKTAN TAKİP EDİLECEK

PKK’nın da içinde bulunduğu örgütün çatı yapılanması KCK’dan yapılan açıklamada, “Değişen güvenlik durumu nedeniyle, Süleymaniye’de yapılması planlanan törene ilişkin detaylar son anda değiştirildi. Tören planlandığı gibi gerçekleşecek ancak canlı yayınlanmayacak ve basın mensuplarının katılımı mümkün olmayacak”denildi.

Türkiye için kritik hafta! Silah bırakmada plan son dakikada değişti: Canlı yayın olmayacak, basın alınmayacak 3

CANLI YAYIN YAPILMAYACAK!

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada ise muhtemel provokasyonların önüne geçmek için durum değişiklikleri olabileceği bildirildi. DEM Parti, “Yapılan son değerlendirmelere göre törenin farklı bir alanda yapılması, kayıtların da bir ekranda yayınlanması ve alınan kayıtların bölgeye giden basın emekçilerine hızlıca ulaştırılması, servis edilmesi kararlaştırılmıştır. Canlı yayın yapılmayacak alana kameralar ve fotoğraf makinaları alınmayacaktır. Ekran kurulan yere gazeteciler alınacaktır. Takdir edersiniz ki bu tür durumlarda güvenlik, olası provokasyonların önüne geçmek için durum değişiklikleri olabilmektedir” açıklamasını yaptı.

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pkk KCK silah basın gazeteci
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