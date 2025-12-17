HABER

Türkiye için 'Zemheri' dönemi geldi çattı! Orhan Şen'den İstanbul tahmini

Türkiye “karakış” ve “zemheri” dönemine giriyor. Meteoroloji 17-22 Aralık arasında sis, pus ve soğuk havaya karşı uyardı. Birçok bölgede kar yağışı bekleniyor. İstanbul’da gece sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi, Ankara’da ise -3 dereceyi görmesi öngörülüyor.

Çiğdem Sevinç

Türkiye, halk takviminde “karakış” olarak bilinen döneme giriş yapıyor. Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 17-22 Aralık tarihleri arasında birçok bölgede sis, pus ve soğuk hava etkili olacak. Özellikle “zemheri” olarak adlandırılan dönemde kar yağışı ihtimali artıyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde hafif buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek.

Türkiye için Zemheri dönemi geldi çattı! Orhan Şen den İstanbul tahmini 1

SİS VE KAR BİR ARADA

Yoğun sisin özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olması beklenirken, bu bölgelerde zaman zaman kar yağışları da görülebilecek. Karadeniz ve İç Anadolu’da ise zemheri döneminde yağış ihtimali artacak; yer yer kar yağışı bekleniyor.

Türkiye için Zemheri dönemi geldi çattı! Orhan Şen den İstanbul tahmini 2

İSTANBUL’DA GECE EKSİLER GÖRÜLEBİLİR

Önümüzdeki haftalarda İstanbul ve Trakya genelinde sisli bir hava beklenirken, megakentte gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmesi öngörülüyor. Sabah saatlerinde hissedilen sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşmesi, gün içinde ise sıcaklıkların 13 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Türkiye için Zemheri dönemi geldi çattı! Orhan Şen den İstanbul tahmini 3

Tahminlere göre, İstanbul’da 2026 yılının ilk günlerinde kar yağışı görülebilir. Marmara genelinde ise 24-25 Aralık’tan itibaren, kuzey ve kuzeybatıdan gelecek soğuk hava ile birlikte yağmur ve kar olasılığı artacak.

Türkiye için Zemheri dönemi geldi çattı! Orhan Şen den İstanbul tahmini 4

ANKARA VE İZMİR’DE HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nde, özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Başkent Ankara’da önümüzdeki günlerde sis ve pus etkili olurken, 24-25 Aralık’tan itibaren yağışsız günler bekleniyor. Ankara’da gece sıcaklıklarının -3 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.

Türkiye için Zemheri dönemi geldi çattı! Orhan Şen den İstanbul tahmini 5

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise genel olarak güneşli bir hava bekleniyor. İzmir’de gündüz sıcaklıkları 13 dereceye kadar çıkarken, gece saatlerinde sıcaklığın 5 derece civarına düşmesi bekleniyor.

Türkiye için Zemheri dönemi geldi çattı! Orhan Şen den İstanbul tahmini 6

SICAKLIK VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları, kuzey ve kıyı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Türkiye için Zemheri dönemi geldi çattı! Orhan Şen den İstanbul tahmini 7

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Şen, İstanbul’a kar yağışı beklenmediğini net bir şekilde vurgulayarak, “İstanbul’a kar gelmiyor. Bunu baştan söyleyelim” dedi.

Gökyüzünün açık olması nedeniyle gece saatlerinde yer yüzeyinin hızla soğuduğunu belirten Şen, bu durumun sabah saatlerinde soğuk, pus ve sis olarak kendini gösterdiğini ifade etti. Cumartesi gününe kadar Trakya dahil olmak üzere, kıyı kesimler dışında tüm Anadolu’da sis ve pus beklendiğini söyleyen Şen, bunun ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye için Zemheri dönemi geldi çattı! Orhan Şen den İstanbul tahmini 8

Aralık ayının tipik kış koşullarının yaşandığını belirten Şen, güneş doğduktan sonra sıcaklıkların hızla arttığını, bulutlu bir hava olsaydı gece sıcaklıklarının bu kadar düşmeyeceğini dile getirdi. Türkiye’nin en soğuk noktalarından biri olan Ardahan’da sıcaklıkların -16 dereceye kadar düştüğünü hatırlattı.

Kar yağışının İstanbul ve batı bölgelerde bulunmadığını, buna karşın Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum, Sivas ve Hakkari çevrelerinde yaklaşık bir haftadır kar yağışının sürdüğünü aktaran Şen, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığını söyledi.

Türkiye için Zemheri dönemi geldi çattı! Orhan Şen den İstanbul tahmini 9

Yağış konusunda da net konuşan Prof. Dr. Şen, bu hafta Türkiye genelinde yağış beklenmediğini, bunun da su sorunu riskini artırdığını belirtti. İstanbul’daki baraj doluluk oranlarının yüzde 17–18 seviyelerinde seyrettiğini ifade eden Şen, yağışların cumartesi ve pazar günü Ege ve Akdeniz bölgelerinde başlayacağını, önümüzdeki haftadan itibaren ise Marmara dahil birçok bölgede yağışlı bir sürece girileceğini söyledi. Marmara ve batı bölgelerde yağışların yağmur, Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde ise kar şeklinde olacağını belirtti.

Türkiye için Zemheri dönemi geldi çattı! Orhan Şen den İstanbul tahmini 10

İstanbul için yılbaşına kadar kar beklentisi olmadığını yineleyen Şen, 29–30 Aralık civarında Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının Trakya’da kar yapabileceğini, ancak bu sistemin İstanbul’a girmeyeceğini söyledi.

Türkiye için Zemheri dönemi geldi çattı! Orhan Şen den İstanbul tahmini 11

Barajlardaki doluluk oranlarına da değinen Prof. Dr. Şen, İstanbul’un son günlerde ağırlıklı olarak Melen Çayı’ndan su kullandığını, bu nedenle baraj seviyelerinin sabit kaldığını belirtti. Barajlardaki suyun önemli bir bölümünün dip suyu olduğunu vurgulayan Şen, önümüzdeki aylarda yağışların İstanbul için hayati önemde olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye için Zemheri dönemi geldi çattı! Orhan Şen den İstanbul tahmini 12

