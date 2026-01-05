HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye ile Kırgızistan arasında siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkiler görüşmesi

Kırgızistan Meclisi Eski Başkanı ve Milletvekili Dastanbek Cumabekov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu Cumhurbaşkanlığındaki makamında ziyaret ederek siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkiler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile Kırgızistan arasında siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkiler görüşmesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Kırgızistan Meclisi Eski Başkanı Dastanbek Cumabekov arasında yapılan görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağları başta olmak üzere, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkiler ele alındı. Türk dünyasında iş birliğinin güçlendirilmesi, karşılıklı temasların artırılması ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin köklü bir tarihi zemine dayandığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin her alanda daha da ileriye taşınmasının önemine dikkat çekti. Ak Parti 26. ve 27. dönem Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu’da ise ziyarete ilişkin açıklamasında, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının bölgesel barış ve istikrar açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Kırgızistan Milletvekili ve Meclis Eski Başkanı Dastanbek Cumabekov ise Türkiye’nin Türk dünyasındaki öncü rolüne vurgu yaparak, Türkiye ve Kırgızistan ilişkilerinin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti ve iki kardeş ülke arasındaki temasların artarak devam etmesinin, ikili ilişkilere ve Türk dünyasının ortak geleceğine katkı sağlayacağını belirtti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkentte kurt sürüsü görüldüBaşkentte kurt sürüsü görüldü
Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke ettiKapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Binaları kentsel dönüşüme girecek olanlar dikkat: 15 günlük süre sonunda ev satışa çıkabilir

Binaları kentsel dönüşüme girecek olanlar dikkat: 15 günlük süre sonunda ev satışa çıkabilir

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isimler gitti

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isimler gitti

Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında flaş karar

Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında flaş karar

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.