HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye ile Moritanya arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı ile Moritanya Savunma Bakanlığı arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı.

Türkiye ile Moritanya arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı
  1. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde üçüncü gününde devam ediyor.

Türkiye ile Moritanya İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan askeri anlaşma kapsamında düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Moritanya Savunma Bakanı Hanana Ould Sidi katıldı.

Tören, Güler ve Sidi'nin anlaşmayı imzalamasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa'da inşaatta tablanın çökmesi sonucu 7 işçi yaralandıŞanlıurfa'da inşaatta tablanın çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı
Belçika Savunma Bakanı Francken, Anıtkabir'i ziyaret ettiBelçika Savunma Bakanı Francken, Anıtkabir'i ziyaret etti

Anahtar Kelimeler:
Moritanya Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!

%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Bilecik'te 7 köy boşaltıldı! Traktörünü alan söndürmeye geldi, konvoy oluştu... Kara yolu kapatıldı

Bilecik'te 7 köy boşaltıldı! Traktörünü alan söndürmeye geldi, konvoy oluştu... Kara yolu kapatıldı

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

Tayland ve Kamboçya arasında savaş başladı!

Tayland ve Kamboçya arasında savaş başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.