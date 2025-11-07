Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrailli bakanlar da dahil 37 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu ve 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı çıkarttı. Yakalama kararının Sumud Filosu’na saldırı nedeniyle olduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail Sınır Güvenliği Bakanı Tamara Ben Gvir, İsrail Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Selama'nın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

GEREKÇE SUMUD FİLOSU VE İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ İNSANLIK SUÇLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan metinde, İsrail'in Filistinlilere ve Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan aktivistlere yönelik saldırgan tavrı nedeniyle soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Netanyahu ve İsraillli bakanlar dahil 37 isim hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARARI DUYURDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

"İsrail Devleti'nin bugüne kadar Gazze'de sistematik bir şekilde gerçekleştirdiği soykırım ve insanlığa karşı suçlar neticesinde aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu binlerce insanın hayatını kaybettiği, yine binlerce insanın yaralandığı ve yerleşim yerlerinin kullanılamaz hale geldiği, 29.01.2024 günü "Hind Recep" isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun İsrail askerleri tarafından 335 kurşunla katledildiği, özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne dek belirtilen eylemlerin her geçen gün artarak devam ettiği, 17 Ekim 2023 tarihinde El Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırı sonucunda hastane binasının 500'ü aşkın hayatını kaybettiği, 29 Şubat 2024 günü İsrail askerleri tarafından sivil ekmek kuyruğunun hedef alındığı ve 21.03.2025 tarihinde Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin bombalandığı, yine benzer şekilde birçok sağlık kuruluşuna saldırı gerçekleştirildiği, ayrıca Gazze'nin abluka altına alındığı ve mağdurların insani yardıma erişiminin engellendiği, bu durumun dünya kamuoyunda da geniş çaplı yer bulduğu anlaşılmıştır.

Ben Gvir ve Netanyahu

"EZİYET, NİTELİKLİ YAĞMA, MALA ZARAR VERME..."

Bu kapsamda; insani yardım ulaştırmak amacıyla Küresel Sumud Filosu içerisinde yer alan gemilere, bu gemiyle ulaşan Gazze'ye karadan giden ve bu filoda yer alan aktivistlere saldırı neticesinde alıkonulan mağdurlarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. Maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 13. Maddesindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Eziyet, Nitelikli Yağma, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Ulaşım Aracının Kaçırılması veya Alıkonulması" suçları kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz

İsrail Devleti tarafından alıkonulan mağdurların 04.10.2025 - 07.10.2025 ve 09.10.2025 - 10.10.2025 tarihlerinde hava yolu ile ülkemize gönderilmiş, mağdurların ülkemize dönmelerinin akabinde İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda adli ve psikolojik muayeneleri yapılmış ve düzenlenen adli muayene raporları Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca şahısların mağdur/müşteki sıfatıyla beyanlarına başvurulmuş, yürütülen soruşturma işlemleri sırasında, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve olayda cezai sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na (MİT) müzekkereler yazılmıştır.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN İSİMLER AÇIKLANDI

Soruşturma sürecinde; Küresel Sumud Filosu mağdurlarının vekilleri aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza yaşanan süreçle alakalı bir takım dilekçeler ibraz ettikleri, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı'nca 07.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbar mahiyetinde suç duyurusu dilekçesi gönderildiği, elde edilen deliller ışığında aşağıda isimleri yer alan İsrail Devleti yetkililerinin Gazze'de sistematik bir şekilde gerçekleştirdikleri İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım eylemleri yönünden ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen eylemler yönünden cezai sorumluluklarının bulunduğu tespit edilmiştir.

Şüphelilerin halihazırda ülkemizde bulunmamaları sebebiyle yakalanamadıklarının tespit edilmesiyle 07.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce aralarında İsrail Başbakanı Binyamin NETANYAHU, İsrail Savunma Bakanı İsrael KATZ, İsrail Sınır Güvenliği Bakanı Tamara Ben GVİR, İsrail Genel Kurmay Başkanı Eyal ZAMİR ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar SELAMA'nın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 77. Maddesinde düzenlenen "İnsanlığa Karşı Suçlar" ve Türk Ceza Kanunu'nun 76. Maddesinde düzenlenen "Soykırım" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmiştir.

Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."