Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 8 Temmuz'da hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdiği eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE'NİN İTİRAZINI REDDETTİ

AİHM Paneli, Adalet Bakanlığı'nın Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında verilen hak ihlali ve tahliye kararına yapılan itirazını reddetti.

Buna göre, AİHM'nin dokuz yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karar kesin hüküm haline geldi.

DEM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kararın duyurulmasının ardından DEM Parti'den açıklama geldi.

AİHM'nin 8 Temmuz'daki kararı hatırlatılan açıklamada hükümetin itirazına da vurgu yapılarak "AİHM'nin bugün yapılan görüşmesinde ise iktidarın bu itirazı reddedildi. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu" denildi.