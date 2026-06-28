Türkiye kavrulacak: 50 derece hissedilecek! Orhan Şen kritik tarihleri açıkladı

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yeni haftayla birlikte hızla yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıkların birkaç gün boyunca etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ ALARM VERİYOR!

CNN Türk ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava dalgasının çarşamba gününe kadar etkisini artıracağını söyledi. Özellikle Marmara Bölgesi'nde yüksek sıcaklıkların yaşamı zorlaştıracağını belirten Şen, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

EDİRNE'DE HAVA 40 DERECEYİ AŞACAK

Şen, İstanbul'da sıcaklığın 34-35 dereceye kadar yükseleceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstanbul'u söyledik 34-35 dereceye kadar çıkacak. Çarşamba gününe kadar. Bunun yanında sadece İstanbul değil Düzce, Kocaeli'nde de sıcaklıklar 36-37 dereceyi geçecek. Edirne'de 40 derece, Kırklareli'nde 40 dereceyi geçecek sıcaklıklar var."

SADECE MARMARA DEĞİL, ÜÇ BÖLGE ETKİLENECEK

Sıcak hava dalgasının yalnızca Marmara ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Şen, en yüksek sıcaklıkların Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde görüleceğini söyledi. Batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkması bekleniyor.

"SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜ DIŞARI ÇIKMASINLAR"

Aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirten Şen, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Özellikle salı ve çarşamba günlerine dikkat çeken Şen, risk grubundaki vatandaşların gün içinde açık alanda bulunmaması gerektiğini vurguladı.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 50 DERECEYE ULAŞABİLİR

Uzmanlar, ölçülen hava sıcaklığı ile hissedilen sıcaklığın aynı olmadığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Orhan Şen, güneş altında hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek olacağını belirterek şu uyarıda bulundu: "40 derecelik bir hava sıcaklığı, doğrudan güneş altında 50 dereceye kadar hissedilebiliyor. Bu nedenle sağlığımıza çok dikkat etmeliyiz."

EN SICAK SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN!

Uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalınmaması, bol su tüketilmesi, açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi ve mümkün olduğunca gölgede kalınması gerektiğini hatırlattı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI