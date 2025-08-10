HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Türkiye kavruluyor: Yeni sıcak hava dalgası rekorları alt üst ediyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı...

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, rekor sıcaklıkların yaşanmasına neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyarırken, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlıların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. 22 ilde sıcaklık 40 dereceyi aşarken, bazı bölgelerde termometreler 48 dereceye yaklaşıyor.

Türkiye kavruluyor: Yeni sıcak hava dalgası rekorları alt üst ediyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı...
Sedef Karatay

Türkiye, ağustos ayının ortasında kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimlerden başlayarak tüm yurtta etkili olacak yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken, özellikle Güney Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde sıcaklıkların 40 derece ve üzerine çıkması bekleniyor.

Türkiye kavruluyor: Yeni sıcak hava dalgası rekorları alt üst ediyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı... 1

EN YÜKSEK SICAKLIK 47,8 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Dün itibariyle 22 ilde sıcaklıklar 40 dereceyi aşmış durumda. En yüksek sıcaklık Hatay'ın Defne ilçesinde 47,8 derece olarak ölçüldü. Adana'nın Seyhan ilçesi 47,5 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesi 46,9 derece ve Mersin'in Mezitli ilçesi 46,8 derece ile takip etti. Bu durum, özellikle açık havada çalışanlar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

UZMANLAR UYARDI

MGM, vatandaşları güneşin en yoğun olduğu saatlerde (11:00-16:00) dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve hafif giysiler tercih etmeleri konusunda uyarıyor. Ayrıca, araç içerisinde çocukları veya evcil hayvanları bırakmamak da hayati önem taşıyor. Sıcak çarpması belirtileri (baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, bilinç kaybı) görüldüğünde derhal tıbbi yardım alınması gerektiği vurgulanıyor.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bölgelerde, belediyeler de çeşitli önlemler alıyor. Parklarda ve meydanlarda su sebilleri kurulurken, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz su dağıtımı yapılıyor. Ayrıca, gölgelik alanlar oluşturularak vatandaşların güneşten korunması sağlanmaya çalışılıyor.

BAZI BÖLGELERDE İSE SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Öte yandan, bazı bölgelerde ise sağanak yağışlar bekleniyor. Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. MGM, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Türkiye kavruluyor: Yeni sıcak hava dalgası rekorları alt üst ediyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı... 2

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek gibi görünüyor. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırırken, sıcaklık rekorlarının kırılmaya devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce’de 440 hızlı sürücü radara girdiDüzce’de 440 hızlı sürücü radara girdi
Erzurum’da jandarma bölgesinde 37 trafik kazaErzurum’da jandarma bölgesinde 37 trafik kaza

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji genel müdürlüğü sıcaklık sıcak havalarda yapılmaması gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor

Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor

Gece yarısı ortalık karıştı! Ederson'dan G.Saray hamlesi... Taraftarı uyku tutmadı!

Gece yarısı ortalık karıştı! Ederson'dan G.Saray hamlesi... Taraftarı uyku tutmadı!

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

İsrail'de tarihi, hükümet karşıtı protesto!

İsrail'de tarihi, hükümet karşıtı protesto!

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.