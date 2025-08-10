Türkiye kavruluyor: Yeni sıcak hava dalgası rekorları alt üst ediyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı...

Türkiye, ağustos ayının ortasında kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimlerden başlayarak tüm yurtta etkili olacak yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken, özellikle Güney Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde sıcaklıkların 40 derece ve üzerine çıkması bekleniyor.

EN YÜKSEK SICAKLIK 47,8 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Dün itibariyle 22 ilde sıcaklıklar 40 dereceyi aşmış durumda. En yüksek sıcaklık Hatay'ın Defne ilçesinde 47,8 derece olarak ölçüldü. Adana'nın Seyhan ilçesi 47,5 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesi 46,9 derece ve Mersin'in Mezitli ilçesi 46,8 derece ile takip etti. Bu durum, özellikle açık havada çalışanlar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

UZMANLAR UYARDI

MGM, vatandaşları güneşin en yoğun olduğu saatlerde (11:00-16:00) dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve hafif giysiler tercih etmeleri konusunda uyarıyor. Ayrıca, araç içerisinde çocukları veya evcil hayvanları bırakmamak da hayati önem taşıyor. Sıcak çarpması belirtileri (baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, bilinç kaybı) görüldüğünde derhal tıbbi yardım alınması gerektiği vurgulanıyor.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bölgelerde, belediyeler de çeşitli önlemler alıyor. Parklarda ve meydanlarda su sebilleri kurulurken, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz su dağıtımı yapılıyor. Ayrıca, gölgelik alanlar oluşturularak vatandaşların güneşten korunması sağlanmaya çalışılıyor.

BAZI BÖLGELERDE İSE SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Öte yandan, bazı bölgelerde ise sağanak yağışlar bekleniyor. Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. MGM, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek gibi görünüyor. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırırken, sıcaklık rekorlarının kırılmaya devam edebileceği uyarısında bulunuyor.