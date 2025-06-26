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Türkiye korkunç olayı konuşuyor! Tecavüze uğrayıp hamile kalan Oya Budak'ı eski nişanlısı katletmişti! Caninin sözleri çileden çıkardı: "İyi yaptım, pişmanlık duymuyorum"

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Melih Kadir Yılmaz

Türkiye Sarıyer'de meydana gelen kadın cinayetini konuşuyor. Tecavüze uğrayan 18 yaşındaki Oya Budak, hamile kaldı. Budak, dün akşam saatlerinde eski nişanlısı tarafından acımasızca katledildi. Kan donduran olayın ardından cani adamın sözleri ise herkesi çileden çıkardı. Katil, "İyi yaptım, pişmanlık duymuyorum. Hadi yürü lan" dedi. İşte korkunç olayın tüm detayları...

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kocataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet T. ile Oya Budak bir süre önce nişanlandı. Ancak, bu süreçte Oya Budak'a ismi öğrenilemeyen bir kişi cinsel istismarda bulundu; Budak hamile kaldı. Bunu öğrenen Samet T., Budak ile olan nişanını bozdu.

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HAMİLE KIZA KURŞUN YAĞDIRDI

Samet T., Oya Budak'ı dün saat 23.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı. Oya Budak, buluşmaya üvey kardeşi D.C. (13) ile birlikte gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancasını çeken Samet T., 5,5 aylık hamile Budak'a ateş etti.

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KATİL ARABAYLA KAÇTI

Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı. Samet T. ise babasına ait olan araçla olay yerinden kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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OYA BUDAK VE KARNINDAKİ BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN ŞAHIS DA CEZAEVİNDE

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Samet T.'nin Bağcılar'da olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, saklandığı Bağcılar'daki amcası Aytekin T.'nin evinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalandı. Gözaltına alınan Samet T. ve saklanmasına yardım eden amcası Aytekin T. emniyete götürüldü. Diğer yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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KATİLİN SÖZLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI: "İYİ YAPTIM PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

Öte yandan katil Samet T.'nin EKOL TV muhabirine söylediği sözler ile 'pes' dedirtti. Katil pişman olmadığını söyledi ve "İyi yaptım, pişmanlık duymuyorum. Hadi yürü lan" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Sarıyer
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